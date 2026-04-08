8 de abril de 2026 - 14:23

Evitaron un robo en un centro de salud de Guaymallén gracias al sistema de alerta comunitaria

A dos semanas de la firma del convenio con el Ministerio de Salud, la rápida intervención del Centro de Monitoreo y la Policía permitió frustrar un intento de robo en el Centro de Salud N°14 de Pedro Molina.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

Un intento de robo fue frustrado durante la madrugada del martes 7 de abril en el Centro de Salud N°14 de Pedro Molina, gracias a la activación del Sistema de Alerta Comunitaria y al rápido accionar coordinado entre el Centro de Monitoreo Municipal y la Policía.

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El hecho ocurrió pasadas las 03:00 hs, cuando se registró la activación de un sensor de movimiento dentro del establecimiento sanitario. Segundos después, un segundo sensor confirmó la presencia en el lugar, lo que permitió a los operadores municipales actuar de inmediato.

Desde el Centro de Monitoreo se dispuso el desplazamiento urgente de un móvil policial, mientras que en paralelo se dio aviso a las autoridades del centro de salud. A su vez, se mantuvo comunicación constante con el CEO para el seguimiento en tiempo real de la situación.

Al arribar, el personal policial detectó a un sujeto en el interior del edificio, quien al advertir la presencia de los efectivos emprendió la fuga sin llevarse nada de lo que pretendía robar.

Elementos recuperados y prevención activa

Tras la inspección del establecimiento, se constató que el individuo había preparado diversos elementos tecnológicos con intenciones de robo, los cuales fueron hallados sobre el techo del edificio y recuperados en su totalidad.

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