Conquistar la Antártida: el nuevo récord de Nicolás Pasquali, único argentino que visitó todos los países

Nicolás Pasquali (33) cuidaba la posición de sus brazos frente al monumento a los líderes supremos. Si los cruzaba detrás de la espalda, podía terminar tras las rejas, vaya uno a saber dónde, o directamente “ser boleta”. Era febrero de 2025 y estaba en Corea del Norte, destino final de una travesía de ocho años que lo convirtió en el primer argentino en visitar los 196 países del mundo.

Mientras respetaba el estricto itinerario aprobado por el régimen de Kim Jong-un, su línea telefónica acumuló decenas de mensajes .

Nicolás recién pudo leerlos semanas después, al volver a su casa en el barrio porteño de Belgrano . No sólo eran los típicos saludos de familiares y amigos -los mismos que al principio le dijeron que era un “disparate” lanzarse al mundo solo en busca del récord- sino una invitación con las últimas coordenadas : una expedición en barco a la Antártida para completar todos los continentes.

Lo siguiente fue esperar hasta que el inicio del verano le permitiera a Nicolás viajar al Polo Sur, cortesía de Antarpply Expeditions , la única compañía argentina habilitada para las expediciones. Quizá una ventana estrecha en el calendario, pero obligatoria para abrirse paso a una segura experiencia entre enormes glaciares, olas de hasta 17 metros de altura y pingüinos por doquier.

Así, el 29 de diciembre pasado, el joven zarpó junto a unos 90 turistas desde Ushuaia, brindó por el 2026 en las aguas más silenciosas del planeta y recorrió finalmente unos mil kilómetros hasta Punta Portal, puerta de entrada a la meseta antártica. Una naturaleza virgen lo recibió, como si hubiera llegado a otro universo.

“Vos atravesás el pasaje de Drake, donde se unen el océano Pacífico y el Atlántico, y es como en 'Las crónicas de Narnia', cuando la nena abre el placard, llama a su hermano y le dice: ‘Vení, vení, mirá, acá hay otro mundo’. El tiempo no corre más y el ser humano ya no importa”, recordó Nicolás (@nicopasqualiok) en diálogo con Los Andes.

“Ahí ya no existe la noche. Es de día todo el tiempo, y el reloj ya no sirve de nada. Los pingüinos hacen avistajes de humanos, ¿entendés? Es como si dijeran: ‘¿Qué hacen estos muchachos acá llenos de ropa?’”, sumó.

El 2 de enero de 2026, tal como certifica un diploma con el que se fotografió orgulloso, la hazaña de Nicolás se hizo realidad: descendió en el continente antártico, precisamente en la latitud 64° 30’ S, longitud 61° 46’ O.

La vida a bordo de un barco de expedición a la Antártida

En sintonía con su historia personal, Nicolás era el único argentino a bordo del barco de Antarpply. Los demás eran japoneses, españoles, austriacos… Sin embargo, como toda la tripulación era nacional, sació su lengua en español tranquilamente. De hecho, disfrutó de un mate con medialunas, probó un cordero a la parrilla y hasta se comió un choripán en medio de la nada.

Una postal de ensueño que contrastaba en el álbum de un trotamundos que venía de subirse al tren más peligroso del mundo (el Iron Ore Train) en Mauritania, cruzarse en Pakistán al fabricante de armas de los talibanes o salvarse de un balazo en la cabeza en Irak gracias a su admiración por Lionel Messi: “Por año, tuve entre 10 y 12 oportunidades de morir”.

Para graficar los días en el barco, Nicolás celebró el Año Nuevo en una fiesta de karaoke, cantó un tema de Backstreet Boys y se disfrazó de pingüino.

“Re seguro”, resumió sobre su vida rumbo a la Antártida en un barco de expedición que apunta a la aventura, tanto dentro como fuera de la embarcación, a diferencia del crucero.

El costo del viaje por persona ronda los 5.800 dólares con comidas y excursiones incluidas, un presupuesto no tan alejado del requerido para girar por lugares recónditos de Europa o Asia.

No todos los viajes contratados son iguales. Para bajar al continente blanco y pisar tierra, el barco debe tener una capacidad menor a 500 pasajeros, según el Tratado Antártico. Como el de Nico era de expedición y apenas tenía 90 personas, bajaron hasta tres veces por día.

El viajero se animó al trekking, estuvo frente a cientos de pingüinos ("de las especies más raras"), se dejó perder en la huella en el mar de familias de orcas y se bañó tres veces en el agua congelada a -2°C, un evento conocido como polar plunge.

“Cuando llegué a la Antártida, lo primero que pensé fue: '¿Y ahora qué sigue ahora?'. Puse los pies, escuché el ruidito de la nieve, toda prístina. ¿Cuánta gente va a la Antártida? Muy pocos barcos desembarcan. La sensación fue de absoluta libertad, allá la vida humana no importaba, si estabas o no. La vida para aquellos animales transcurría igual”, comentó Nico.

La vida después de viajar por todo el mundo: entre las finanzas y más récords

Cada momento vivido en la Antártida, incluyendo la foto con el diploma y la bandera que certificaron su logro, quedó guardado en la cuenta de Instagram @nicopasqualiok, donde el viajero acumula más de 61 mil seguidores y comparte a diario, además de viajes por el mundo, consejos financieros.

Nicolás es licenciado en administración especializado en finanzas y se dedica al mercado de capitales desde los 19 años. Supo invertir sus ahorros para que le dieran renta e hizo uso del instinto de supervivencia económica tan innato de los argentinos. Ese del rebusque, la “changa” y dormir entre cuatro y cinco horas por día, que le permitieron solventar los gastos de ocho años para completar los 196 países (193 que reconoce la ONU más Taiwán, Palestina y Ciudad del Vaticano).

En paralelo a sus proyectos como influencer de turismo y conferencista desde Chile a Turquía sin escalas, Nicolás sigue adelante con los clientes de su propia cartera como asesor financiero: “Mi vida pasa hoy más por ayudar a otro a que pueda ser financieramente libre, que viva un poco más tranquilo y sepa qué hacer con sus ahorros”.

Además, avanza en un plan para escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires sobre educación financiera, ultima los detalles para viajar al próximo Mundial de la FIFA y anticipa que su sueño de grabar un documental sobre la travesía récord sigue en pie junto a un importante socio audiovisual: “Estamos todavía evaluando la posibilidad”.

Dentro de algunas semanas, partirá a Siria al casamiento de un amigo y volará más tarde a la región de Nagorno Karabaj, anexada hace pocos años al territorio de Azerbaiyán.

¿Le quedan récords por cumplir? Podría aún convertirse en el primer argentino en pisar todos los países del mundo por segunda vez. Apenas tres viajeros lo consiguieron en la historia, y a él le faltan 84 de 196. Otro cálculo: de 1.500 regiones en que está dividido el mundo, le faltan dos tercios por recorrer. Ganas (y millas acumuladas) sobran.