14 de febrero de 2026 - 12:43

Hay corte imprevisto de agua potable en Godoy Cruz: a qué zonas afecta

Desde la empresa informaron que se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable mientras realizan trabajos en la zona.

Cortes de agua este sábado por la mañana en Godoy Cruz. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La suspensión del suministro eléctrico se debe a tareas del cambio de la válvula exclusa. La afectación alcanza el tramo comprendido desde Miguel Soler a Dique Los Nihuiles, y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia.

Según comunicó la empresa a través de sus redes sociales "Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible”.

Recomendaciones de la empresa

En lo que dure en corte, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada, de al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios.

También se pidió hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines.

Aguas Mendocinas recordó además que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido durante todo el año, y aconsejó controlar posibles pérdidas o goteras para evitar el desperdicio del recurso.

