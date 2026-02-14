Hay corte imprevisto de agua potable en Godoy Cruz: a qué zonas afecta

Desde la empresa informaron que se interrumpió el normal abastecimiento de agua potable mientras realizan trabajos en la zona.

Cortes de agua este sábado por la mañana en Godoy Cruz.

Aguas Mendocinas informó que el corte de agua potable imprevisto debido a trabajos de mantenimiento en la zona de Godoy Cruz.

La suspensión del suministro eléctrico se debe a tareas del cambio de la válvula exclusa. La afectación alcanza el tramo comprendido desde Miguel Soler a Dique Los Nihuiles, y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia.

Según comunicó la empresa a través de sus redes sociales "Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible”.

Debido a cambio de válvula esclusa, se ha interrumpido el normal abastecimiento de agua potable desde Miguel Soler a Dique Los Nihuiles y de Juan D. Perón a Pdte. Arturo Illia.



Personal de la empresa trabaja para solucionar el inconveniente lo antes posible. — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) February 14, 2026 Recomendaciones de la empresa En lo que dure en corte, se recomienda a los vecinos mantener una reserva de agua potable embotellada, de al menos dos litros por persona, y conservarla en recipientes limpios.

También se pidió hacer un uso responsable y solidario del agua, regular el caudal en las canillas y evitar el uso de lavarropas, lavavajillas o el riego de jardines.