22 de febrero de 2026 - 21:45

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para este lunes, pero con amenaza de tormentas en la semana

La temperatura máxima promedio a lo largo de la semana superaría por poco los 30°C.

Ascenso de la temperatura para este lunes en Mendoza.

Ascenso de la temperatura para este lunes en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
Tras un sábado pasado por agua en Mendoza y un domingo atípico de verano, este lunes la temperatura volvería a ascender en nuestra provincia. Sin embargo, hay probabilidades de que las tormentas tomen protagonismo en el cielo mendocino con el correr de los días.

Lunes caluroso e inestable en Mendoza.

Pronóstico: lunes caluroso e inestable en Mendoza

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas informaron para el lunes: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, con vientos moderados del noreste". En cordillera estará "poco nuboso". Respecto a las temperaturas, la mínima se ubicaría en los 18°C y la máxima en los 34°C.

El martes, el pronostico extendido prevé una jornada con "Nubosidad variable, descenso de la temperatura y tormentas aisladas". Además se informó de "vientos algo fuertes del sector sur" y de inestabilidad en cordillera. La mínima para ese día rondaría los 19°C, mientras que la máxima llegaría a los 31°C.

"Poco cambio de la temperatura" se registraría el miércoles, cuando la inestabilidad volvería a decir presente durante la noche. Ya más cerca del fin de semana, el organismo alertó por la posibilidad de tormentas (jueves) y peor aún "tormentas con granizo afectando sectores cultivados" (viernes).

Ante estos casos es crucial seguir de cerca el pronóstico actualizado de forma diaria para estar alerta ante cualquier cambio y tener precaución.

