Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para este lunes, pero con amenaza de tormentas en la semana

La temperatura máxima promedio a lo largo de la semana superaría por poco los 30°C.

Ascenso de la temperatura para este lunes en Mendoza.

Tras un sábado pasado por agua en Mendoza y un domingo atípico de verano, este lunes la temperatura volvería a ascender en nuestra provincia. Sin embargo, hay probabilidades de que las tormentas tomen protagonismo en el cielo mendocino con el correr de los días.

Desde la Dirección de Contingencias Climáticas informaron para el lunes: "Nubosidad variable con ascenso de la temperatura, con vientos moderados del noreste". En cordillera estará "poco nuboso". Respecto a las temperaturas, la mínima se ubicaría en los 18°C y la máxima en los 34°C.

El martes, el pronostico extendido prevé una jornada con "Nubosidad variable, descenso de la temperatura y tormentas aisladas". Además se informó de "vientos algo fuertes del sector sur" y de inestabilidad en cordillera. La mínima para ese día rondaría los 19°C, mientras que la máxima llegaría a los 31°C.

"Poco cambio de la temperatura" se registraría el miércoles, cuando la inestabilidad volvería a decir presente durante la noche. Ya más cerca del fin de semana, el organismo alertó por la posibilidad de tormentas (jueves) y peor aún "tormentas con granizo afectando sectores cultivados" (viernes).

Ante estos casos es crucial seguir de cerca el pronóstico actualizado de forma diaria para estar alerta ante cualquier cambio y tener precaución.