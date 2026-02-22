Cerraron las elecciones 2026 con una participación bajísima: votó menos del 50%

Los colegios que albergaron las elecciones municipales en los seis departamentos de la provincia cerraron sus puertas y el nivel de participación se encuentra en los niveles más bajos de la historia de la provincia. Votó en promedio menos el 50% del electorado total.

De acuerdo con el informe oficial de la Junta Electoral, solamente tres distritos tuvieron participación por encima del 50%. Se trata de La Paz (66%), Santa Rosa (62%) y Rivadavia (53%). En cambio, por debajo de esa línea se ubicaron San Rafael (49%), Maipú (43%) y Luján (42%), con lo cual el promedio fue de 47%.

Pasado el mediodía de este domingo, la Junta Electoral había difundido el primer corte de participación: poco más del 22% del padrón había emitido su voto. En total, 514.000 personas estaban habilitadas para sufragar en San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz .

El alto ausentismo se condice con el desconocimiento cívico de esta elección. Fuentes oficiales reconocieron que hasta el domingo pasado el 50% de los electores no sabía que había elecciones en su departamento hoy.

Respecto a los posibles resultados, algunos analistas señalaron que podrían depender, en este marco de escasa participación, del nivel de movilización de los intendentes donde se votó.

Elecciones municipales 2026 en Mendoza. Elecciones municipales 2026 en Mendoza.

Al mediodía el porcentaje de participación por departamento fue el siguiente:

Santa Rosa: 28%

San Rafael: 21%

Rivadavia: 23%

Maipú: 19%

Luján de Cuyo: 20%

La Paz: 28%

Desde la Junta Electoral informaron que las mesas terminaron de conformarse cerca de las 9. La demora se debió, en parte, a tareas de limpieza en escuelas afectadas por la tormenta del sábado y a la tardanza o ausencia de algunas autoridades designadas.

Asimismo, destacaron que el 90% de las autoridades de mesa se presentó a cumplir funciones, lo que representa unas 3.800 personas.

En San Rafael, Maipú y Luján de Cuyo se renuevan seis bancas en cada Concejo Deliberante, mientras que en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz se ponen en juego cinco bancas por distrito.

Por su parte, San Rafael es el único departamento que votó dos categorías: además de concejales, se elegían 24 convencionales constituyentes, quienes tendrán la tarea de redactar una nueva carta orgánica municipal.

En los seis departamentos se utilizó nuevamente la Boleta Única Papel. Para estos comicios se habilitaron 1.512 mesas distribuidas en 223 escuelas.

Desde la Junta Electoral Provincial estimaban que no habrá un escrutinio complejo, por lo que los resultados podrían conocerse alrededor de las 21, o incluso antes.

El escenario en cada departamento

Los seis departamentos que decidieron desdoblar sus elecciones municipales están gobernados por gestiones peronistas, del PRO y de Sembrar -fuerza departamental de Rivadavia-. Todas, salvo Luján de Cuyo, mantienen posiciones opositoras al gobierno provincial de Alfredo Cornejo.

En Luján de Cuyo, el intendente Esteban Allasino había desdoblado los comicios cuando mantenía un enfrentamiento con el oficialismo provincial, luego de haber competido en 2025 dentro del esquema de Provincias Unidas.

Tras el mal desempeño de ese espacio y el amplio triunfo de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza en octubre, el PRO selló en Luján un acuerdo electoral con libertarios y radicales. En ese contexto, el oficialismo municipal se muestra confiado en lograr un triunfo amplio.

También se espera un buen desempeño de los oficialismos en Santa Rosa y La Paz, ambos gobernados por el peronismo desde 2019 y donde el PJ logró imponerse en las elecciones de octubre pasado.

Las mayores incógnitas se concentran en Maipú, Rivadavia y San Rafael. En el departamento del Este, dirigentes del espacio libertario-radical aseguran que la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza podría imponerse sobre la fuerza que lidera el intendente Ricardo Mansur.

En Maipú, histórico bastión del peronismo, se prevé una elección reñida que algunos definen como “voto a voto”. Diversas encuestas anticiparon un escenario de paridad entre el Frente Maipú Crece y la alianza Cambia Mendoza–La Libertad Avanza.

Por último, en San Rafael, donde el PJ gobierna desde hace dos décadas con los hermanos Félix, pero fue esta vez a las urnas dividido en dos opciones, el oficialismo provincial se muestra confiado en disputar tanto la categoría de concejales como la de convencionales constituyentes.