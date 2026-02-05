Cómo comprar las entradas para ver a Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026

La emblemática fiesta celebra sus 25 años de la mano de la icónica banda acompañada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de la Cosecha 2026, que contará con el show estelar de Las Pelotas.

La organización está comandada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina; cuenta con el apoyo fundamental de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina; y el importante acompañamiento de la Municipalidad de Las Heras, la Municipalidad de Guaymallén y el Consejo Federal de Inversiones.

Las Pelotas tocará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza El tándem musical será de alto impacto popular, pues Las Pelotas será la banda que subirá al escenario del aeropuerto para ofrecer sus hits en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y sus más de 70 músicos en escena. El prestigioso maestro Gustavo “Popi” Spatocco será el encargado de la dirección musical y la composición de los arreglos sinfónicos originales para este concierto; además, estrenará junto a la Filarmónica de Mendoza una obra que recorre los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta y trae nuevamente al escenario las voces de los artistas que hicieron vibrar este escenario montado sobre el viñedo. Con cuecas y gatos llegará el momento de la cosecha y será Nico Diez quien dirigirá el ensamble de voces e instrumentos cuyanos.

fiesta de la cosecha 2026 Cómo comprar las entradas para la Fiesta de la Cosecha 2026 y cuánto salen La preventa de entradas comenzó ayer, 4 de febrero, a través de la plataforma Entrada Web. Como novedad, junto al ticket, los asistentes tendrán la opción de comprar una copa acrílica con la que podrán brindar por los 25 años de la Fiesta en el Patio Malbec.

Según informó el Gobierno de Mendoza, los valores de las entradas son los siguientes: