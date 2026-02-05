5 de febrero de 2026 - 11:16

Cómo comprar las entradas para ver a Las Pelotas en la Fiesta de la Cosecha 2026

La emblemática fiesta celebra sus 25 años de la mano de la icónica banda acompañada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de la Cosecha 2026, que contará con el show estelar de Las Pelotas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

la fiesta de la cosecha celebra 25 anos con las pelotas en clave sinfonica y grandes musicos mendocinos

La Fiesta de la Cosecha celebra 25 años con Las Pelotas en clave sinfónica y grandes músicos mendocinos

Por Redacción
Sorpresa en la Fiesta de la Cosecha 2026: Las Pelotas tocará junto a Orquesta Filarmónica de Mendoza

Por Redacción Sociedad

La organización está comandada por el Fondo Vitivinícola Mendoza, el Gobierno de Mendoza y Aeropuertos Argentina; cuenta con el apoyo fundamental de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Corporación Vitivinícola Argentina; y el importante acompañamiento de la Municipalidad de Las Heras, la Municipalidad de Guaymallén y el Consejo Federal de Inversiones.

Las Pelotas tocará junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza

El tándem musical será de alto impacto popular, pues Las Pelotas será la banda que subirá al escenario del aeropuerto para ofrecer sus hits en versión sinfónica junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y sus más de 70 músicos en escena. El prestigioso maestro Gustavo “Popi” Spatocco será el encargado de la dirección musical y la composición de los arreglos sinfónicos originales para este concierto; además, estrenará junto a la Filarmónica de Mendoza una obra que recorre los momentos memorables de los 25 años de la Fiesta y trae nuevamente al escenario las voces de los artistas que hicieron vibrar este escenario montado sobre el viñedo. Con cuecas y gatos llegará el momento de la cosecha y será Nico Diez quien dirigirá el ensamble de voces e instrumentos cuyanos.

Cómo comprar las entradas para la Fiesta de la Cosecha 2026 y cuánto salen

La preventa de entradas comenzó ayer, 4 de febrero, a través de la plataforma Entrada Web. Como novedad, junto al ticket, los asistentes tendrán la opción de comprar una copa acrílica con la que podrán brindar por los 25 años de la Fiesta en el Patio Malbec.

Según informó el Gobierno de Mendoza, los valores de las entradas son los siguientes:

  • Preventa entradas Sector A: ya habilitada, $15.000 (incluye copa de vino acrílica) + $1.800 por cargo de servicio.
  • Venta de entradas Sector B: ya habilitada, $5.000 u $8.000 con copa.
    Las entradas se adquieren mediante la página de Entrada Web.

El ingreso al predio estará habilitado a partir de las 18 horas y contará con stands de bodegas y propuestas gastronómicas. El comienzo de los shows en vivo en el Patio Malbec está previsto para las 19.

