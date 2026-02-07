Tupungato elige a su reina de la Vendimia 2026 y el Valle de Uco completa sus candidatas a la corona

Con la elección de su reina departamental de la Vendimia 2026 , Tupungato cierra esta noche el calendario vendimial en el Valle de Uco . El broche apunta a estar a la altura de las circunstancias, con una propuesta profundamente identitaria en la puesta en escena de “Historias de Pueblo y Vecinos” . Según adelantaron desde la comuna, se tratará de una fiesta que combina arte, memoria colectiva y participación popular ; todo ello en el año en que Mendoza celebra los 90 años de la Vendimia.

Con la elección de la soberana de la Vendimia tupungatina, solo aguardará conocer las reinas departamentales de Santa Rosa, Godoy Cruz y Lavalle . Luego la mesa quedará servida para vivir la cuenta regresiva final con miras a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que se celebrará el sábado 7 de marzo .

A partir de las 19 de este sábado, 7 de febrero, quedará habilitado el ingreso al Camping Municipal del distrito El Peral , en cuyo Teatro Griego Municipal transcurrirá la fiesta. La entrada será libre y gratuita, mientras que los recorridos de colectivos hasta el lugar también serán sin costo .

Los colectivos partirán desde las 18.30 desde distintos puntos del departamento, con regreso a los lugares de origen una vez finalizado el evento. Habrá recorridos desde Ciudad, El Peral, Cordón del Plata, Costa Canal, El Zampal, La Arboleda, San José, Gualtallary, Anchoris y Zapata , entre otros distritos.

"Historias de Pueblo y Vecinos” es el nombre del acto central de la Vendimia 2026 de Tupungato , y la puesta propone un relato íntimo y profundamente local. La historia se construye a partir de escenas simples y cotidianas que recuperan la identidad del departamento desde la mirada de quienes lo habitan. La dirección estará a cargo de Virginia “Pili” Paes y Héctor Gomina, con guion de Alicia Casares y en una apuesta cargada de sentido, emoción y pertenencia.

En cuanto a la trama, el relato de la historia comienza con un grupo de vecinos reunidos en un bar del centro. De ese encuentro surgen conversaciones, recuerdos y anécdotas que permiten recorrer distintos momentos y espacios característicos de Tupungato. Mientras tanto, actores y bailarines interpretan personajes inspirados en vecinos reales, transitando postales propias del departamento como las peñas cuyanas, el corso de carnaval, la peatonal del vino y la cotidianeidad del pueblo.

Tupungato elige a su reina de la Vendimia 2026 y el Valle de Uco completa sus candidatas a la corona

Además, la propuesta incluirá homenajes por los aniversarios del Regimiento de Infantería de Montaña 11 y de la Escuela Emilia Herrera de Toro, además de evocaciones a los oficios del campo, el trabajo diario, la inmigración, la Virgen de la Carrodilla y el paso del General San Martín por estas tierras.

Así será la Fiesta de la Vendimia 2026 de Tupungato

El acceso al Camping Municipal quedará habilitado desde las 19, con patio de comidas y paseo de artesanos. A las 20, en tanto. se realizará el sorteo de las dos cifras del número de DNI que habilitarán a los votantes, mientras que la previa artística estará a cargo del conjunto folklórico Acorde Campero.

A las 21 se llevará comenzará Bendición de los Frutos para luego dar paso al acto vendimial propiamente dicho.

Las candidatas a reina y virreina de la Vendimia de Tupungato 2026

Una vez finalizado el acto escénico, será el momento de conocer a las flamantes reina y virreina de la Vendimia 2026 de Tupungato. Son siete las candidatas que buscarán quedarse con la corona del departamento.

Giuliana Platese (San José).

Rocío Espósito (La Carrera).

Jesica Cisterna (Ciudad).

Delfina Cuello (El Peral).

Martina Torres (La Arboleda).

Micaela Galdame (Gualtallary).

Lourdes Cassatta (Villa Bastías).

Tupungato será sede de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor

Tupungato será, una vez más, sede de la Fiesta Provincial del Adulto Mayor. Será el domingo 8 de febrero, a partir de las 19:30. y este año la celebración llevará como nombre “Memoria de mis 90 años”. Al igual que la fiesta vendimia, el escenario será el Teatro Griego del Camping Municipal y el encuentro reunirá a delegaciones de los 18 departamentos de Mendoza para celebrar la trayectoria y vitalidad de las personas mayores.

El predio abrirá sus puertas a partir de las 11 -también sin costo- y habrá actividades recreativas, espacios verdes, canchas de tejo y sorteos. En tanto, a las 19.30 se realizará el sorteo de cifras habilitadas para la votación (también por DNI), mientras que el show artístico comenzará a las 21.

A las 22 tendrá lugar la coronación de la nueva Reina Provincial de los Adultos Mayores 2026.