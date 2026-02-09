Llevan la Vendimia en la piel: la Reina y la Virreina 2025 se tatuaron para cerrar su reinado

Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025 y Sofía Perfumo, Virreina Nacional , ya comenzaron el camino de despedida de sus mandato al hacer entrega de las coronas a sus sucesoras departamentales de 2026. Sin embargo, mas allá de los actos oficiales, ambas decidieron dejar plasmada la gran amistad que lograron durante su reinado a través de un tatuaje compartido.

La Paz celebró su Vendimia y eligió a su reina, Ana Laura Roza

Todo lo que tenés que saber para disfrutar la Fiesta de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2026

Tal como lo demostraron desde el inicio de su reinado, Alejandrina y Sofía construyeron un fuerte vínculo que fue más allá de las actividades oficiales . Compartieron viajes, compromisos y experiencias que lograron crear un fuerte vínculo. Por eso, quisieron dejar plasmado ese lazo con un gesto simbólico que llevarán en la piel para siempre.

El día de hoy, ambas compartieron a través de sus redes sociales un posteo que refleja el gran vínculo que formaron y la decisión de sellarlo con un diseño en común.

Reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, y la virreina, Sofía Perfumo.

En las imágenes se puede observar el momento en que ambas llegan al estudio de tatuajes, algo nerviosas, mientras terminan de definir el dibujo junto al tatuador. El diseño elegido fue una hoja de parra o de vid (Vitis vinifera) que proviene de la misma planta de la cual se extraen las uvas y es tan característica para los mendocinos.

La primera “victima“ en tatuarse es Alejandrina . En el video se la ve con una actitud relajada en el momento e incluso negó sentir dolor ante la pregunta de su compañera. Luego fue el turno de Sofía, quien además decidió sumar otro diseño y se realizó una pequeña corona . Además de compartir el diseño, ambas optaron por realizarlo en el mismo lugar, en su brazo izquierdo.

La despedida al mandato

Alejandrina Funes representó a Las Heras y fue coronada como Reina Nacional de la Vendimia 2025 en una noche colmada de tradición, emoción y nerviosismo, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La joven se impuso con 40 votos y logró romper con una racha de 13 años sin coronaciones para su departamento. La última fue la recordada Wanda Kaliciñski, quien se coronó en 2012.

Alejandrina coronó a Chiara Baciocchi, representante del distrito Ciudad en Las Heras, fue electa reina departamental, mientras que Valentina Arredondo, de El Pastal, resultó virreina. La Reina Nacional, en tanto, continuará su reinado hasta el sábado 7 de marzo, cuando se elija a la nueva Reina Nacional en la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras La reina nacional de la Vendimia ya tiene su primera sucesora: Chiara Baciocchi llevará la corona de Las Heras Gentileza Las Heras

Por su parte, Sofía Perfumo, representante de General Alvear, fue elegida Virreina Nacional 2025 con 34 votos.

La sucesora de la virreina es Mariana Belén Perra Cucatto, de 19 años, fue electa reina departamental 2026. Al igual que su predecesora, representó al barrio San Carlos.

Mariana Belén Perra Cucatto Mariana Belén Perra Cucatto, de 19 años, fue electa reina departamental 2026.

Mariana se impuso con 48 votos y una amplia diferencia en el tramo final del conteo. La virreina departamental es Aitana García, representante de Alvear Oeste, quien obtuvo 33 sufragios.