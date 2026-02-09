Vendimia 2026: Mendoza lanza una línea de financiamiento para cosecha y acarreo

Mendoza puso en marcha una nueva línea de financiamiento para acompañar a productores vitivinícolas durante la Vendimia 2026 . La herramienta, impulsada a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento , busca aliviar los costos vinculados a la cosecha y el acarreo de uva, una de las etapas más determinantes del ciclo productivo.

El financiamiento está dirigido a productores y cooperativas con hasta 20 hectáreas cultivadas, con condiciones adaptadas a la realidad del sector. La iniciativa apunta a sostener la actividad, mejorar la previsibilidad financiera y fortalecer la vitivinicultura en Mendoza .

El Ministerio de Producción de Mendoza , mediante el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC) , anunció una operatoria específica para cubrir los gastos de cosecha y traslado de uva correspondientes a la Vendimia 2026. La línea está orientada a productores vitícolas que exploten hasta veinte hectáreas de viñedos y, de manera excepcional, también podrá alcanzar a cooperativas vitivinícolas que asistan a sus asociados.

Desde el organismo explicaron que la medida tiene como finalidad “ acompañar a los pequeños y medianos productores en una de las etapas más importantes del ciclo productivo ” y permitirles “ afrontar los costos de cosecha y acarreo de uva ” en un contexto de alta exigencia financiera.

El esquema de financiamiento establece montos diferenciados según el tipo de uva. Para uvas no varietales, el crédito alcanza los 7.000 pesos por quintal, mientras que para uvas varietales asciende a 9.000 pesos por quintal. En ambos casos, la tasa de interés compensatoria equivale al 50% de la tasa activa nominal anual del Banco de la Nación Argentina, que actualmente ronda el 20% T.N.A.

En relación con la devolución, desde el Fondo detallaron que “el reintegro del crédito, que incluye capital e intereses, se realizará en dos cuotas”, con vencimientos fijados para el 15 de noviembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, fechas alineadas con el calendario productivo y comercial del sector vitivinícola.

Garantías, plazos y acceso al crédito para productores mendocinos

La línea de financiamiento contempla distintas alternativas de garantía para facilitar el acceso al crédito. Entre ellas se incluyen el Fideicomiso de Garantía de Vino y Mosto, con un aforo del 20%, garantías hipotecarias, prendas sobre automotores y fianzas otorgadas por Sociedades de Garantía Recíproca. Para montos que no superen los 17 millones de pesos, también se admite la fianza personal.

El plazo para presentar las solicitudes se extiende hasta el 30 de abril de 2026 y el trámite se realiza de manera completamente digital a través del sitio oficial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Una vez ingresada la documentación, el equipo técnico del FTyC lleva adelante el control y la evaluación crediticia correspondiente.

Además, los productores cuentan con instancias de asesoramiento virtual y atención presencial tanto en la sede central de la Ciudad de Mendoza como en las delegaciones del interior provincial. De esta manera, la Provincia busca garantizar un acceso ágil al financiamiento y reforzar el acompañamiento al sector vitivinícola de cara a la Vendimia 2026.