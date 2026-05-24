Quién es la mendocina que viajó por un tiempo a Estados Unidos y hoy deslumbra con sus vinos

En 2017 , con 23 años y una valija llena de entusiasmo e ilusiones -aunque con la idea fija de regresar a Mendoza después de una experiencia internacional-, Julieta de la Cuadra aterrizó por primera vez en Estados Unidos para hacer una vendimia . No imaginaba entonces que casi una década después estaría liderando proyectos vitivinícolas en California , trabajando en algunas de las zonas más prestigiosas del mundo del vino y supervisando producciones de hasta 2.000 toneladas .

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Nacida y criada en pleno centro de la Ciudad de Mendoz a, Julieta nunca tuvo una historia familiar ligada a los viñedos ni una infancia entre toneles y cosechas . Su llegada a la Enología fue mucho menos romántica y bastante más racional . Durante gran parte de la secundaria soñó con estudiar Derecho . Hasta que descubrió que lo suyo estaba mucho más cerca de la química, la biología y las matemáticas .

Quién es la enóloga mendocina que brilla en Estados Unidos con sus vinos y reconocimientos

“Siempre me gustaron las ciencias exactas . Pero como me resultaban fáciles , sentía que tenía que buscar algo más desafiante ”, recuerda entre risas.

El giro llegó gracias al padre de una amiga , dueño de una pequeña bodega en Junín , quien le habló por primera vez sobre estudiar Enología . Julieta fue a la feria de Oferta Educativa, se acercó al stand de la carrera y sintió curiosidad . Esa decisión terminó cambiándole la vida.

Primero cursó la licenciatura en Enología y luego sumó otra en Ciencias de los Alimentos, ambas en la Facultad Don Bosco. Más tarde llegaron dos maestrías en España (en Tecnología de los Alimentos y otra en Control de Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria).

Pero lo que terminó enamorándola de la industria fue descubrir que hacer vino no era solamente ciencia.

Juli de la Cuadra 4 Quién es la enóloga mendocina que brilla en Estados Unidos con sus vinos y reconocimientos Gentileza

“En una bodega necesitás saber de química, pero también de marketing, ventas, redes sociales, informática, logística e incluso mecánica. Hay días en los que estás haciendo blends y otros en los que estás destapando un drenaje o moviendo barricas. Esa diversidad me encanta, cada día en una bodega es como si tuvieras mil carreras diferentes; nunca hay dos días iguales y me encanta esa diversidad.”, resume.

De Mendoza a Napa Valley

La primera vez que viajó a Estados Unidos a Juli todavía le quedaban materias para terminar la carrera de Ciencias de los Alimentos. Hizo su primera cosecha en Merry Edwards, una reconocida bodega californiana, y luego volvió a Mendoza para recibirse.

“Mi plan al principio era hacer experiencia afuera y volver. Jamás pensé en quedarme viviendo en Estados Unidos”, admite.

Sin embargo, al regresar a California en 2018 para trabajar en Tench Vineyards, algo comenzó a cambiar. Por primera vez se encontró trabajando bajo el liderazgo de una mujer dentro de una bodega importante. Y eso la marcó.

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“En Mendoza todavía no había tantas mujeres ocupando lugares visibles dentro de la industria”, cuenta.

Su idea era terminar la temporada e irse a Nueva Zelanda. Incluso ya tenía la visa preparada. Pero le ofrecieron quedarse full time en California, y aceptó.

Así comenzó un camino que terminaría consolidándose en el corazón de Napa Valley, una de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del mundo.

Empezó desde abajo, como operaria de bodega. Después pasó a encargada y más tarde comenzó a involucrarse en áreas técnicas, operativas y de gestión.

Uno de los nombres fundamentales en ese crecimiento fue el del reconocido enólogo estadounidense Russell Bevan, a quien considera su gran mentor.

“Russell me enseñó muchísimo sobre manejo de viñedos según los suelos y el clima, técnicas de corte y elaboración de vinos”, destaca.

Con Bevan trabajó desde 2018 y también participó en proyectos poco habituales para una mendocina joven, como la elaboración de vino kosher, trabajando junto a rabinos y adaptando protocolos específicos para ese tipo de producción.

Construir una bodega desde cero

Después de su paso por Tench llegó uno de los mayores desafíos de su carrera: participar en la creación de VintEdge Winery desde cero.

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La propuesta era ambiciosa. No solamente debía trabajar en la elaboración de vinos, sino también involucrarse en el armado integral de la bodega.

“Cuando me dijeron que íbamos a construir una bodega en Napa, para mí era un sueño”, recuerda.

La experiencia coincidió además con la pandemia. Mientras la obra avanzaba en California, Julieta se instaló temporalmente en España para seguir coordinando compras de equipamiento y tecnología.

“Muchos equipos de bodega vienen de España, así que aprovechaba para visitarlos personalmente y hacer reuniones por Zoom mientras seguíamos construyendo”, explica.

Y repasa esos comienzos dando el máximo de todo su potencial. “No teníamos agua y limpiábamos los tanques usando agua embotellada. Tampoco había electricidad estable y trabajábamos con generadores”, recuerda.

En VintEdge no solo trabajó en producción. También implementó protocolos de seguridad, sustentabilidad, reciclaje, control de calidad y software de gestión para digitalizar los procesos de la bodega.

El golpe personal que cambió todo

En 2024, cuando su carrera atravesaba uno de los mejores momentos, recibió una noticia que la desacomodó emocionalmente: a Juli le diagnosticaron cáncer de tiroides.

“Me pegó fuerte. En un principio pensaban que se estaba expandiendo y no sabía qué podía pasar”, cuenta. Finalmente, el tumor estaba encapsulado y la cirugía salió bien. No necesité radioterapia. Pero el impacto emocional fue profundo", rememora.

A eso se sumó una ruptura amorosa y una sensación creciente de agotamiento personal.

“Cumplía 30 años, veía a mis amigos casándose, formando familias, y yo sentía que me estaba perdiendo muchas cosas en Argentina”, reconoce.

Entonces tomó una decisión inesperada: volvió temporalmente a Mendoza. Aunque nunca dejó de trabajar.

Desde Argentina siguió manejando de manera remota parte de las operaciones de Work Vineyard, un pequeño y exclusivo proyecto boutique ubicado en Calistoga, donde se desempeñaba como enóloga y gerente operativa.

"Conocí a la dueña de un viñedo de Calistoga que buscaba un nuevo enólogo y un nuevo lugar. Yo empecé a hacerles su vino y era enóloga de ellos, en simultáneo a ser operation manager para Envy. Cuando vine a Argentina, seguí solo con Work", cuenta.

Desde Mendoza, Julieta controlaba análisis de barricas a distancia, tomaba decisiones técnicas y además manejaba redes sociales, marketing, eventos y ventas.

El regreso a Estados Unidos y un nuevo desafío gigante

Cuando volvió a California en 2025 para supervisar un embotellado de Work, apareció otra oportunidad imposible de ignorar en su vida profesional. Y es que a Julieta de la Cuadra le ofrecieron sumarse a Shannon Ridge, (Lake County) una bodega con una escala muchísimo mayor a todo lo que había manejado antes.

“Pasar de producciones de 500 toneladas a trabajar con 2.000, ¡era una locura!. Pero me gustan los desafíos”, asegura.

Actualmente, de la Cuadra se desempeña allí como Enóloga de Producción, supervisando procesos de elaboración, crianza y embotellado, además de certificaciones orgánicas y sustentables.

El sueño de posicionar sus propios vinos

En paralelo a Shannon Ridge, Julieta sigue liderando el proyecto de Work Vineyard, en Calistoga, junto a la empresaria Lamya Malhotra.

Allí trabajan especialmente sobre un Cabernet Sauvignon de alta gama con aspiraciones internacionales.

“Queremos llevar la marca al siguiente nivel, obtener mejores puntuaciones y posicionarla entre los grandes vinos de California”, explica.

Julieta, que en 2026 completará su vendimia 14, ya ha obtenido buenas calificaciones a nivel internacional con algunos de sus vinos, como por ejemplo los 93+ puntos de su Cabernet Sauvignon Soul Selection 2023 de Work Vineyard que le otorgó el crítico de vinos estadounidense Jeb Dunnuck.

Lo que más extraña de Mendoza (y lo que no)

Aunque lleva años instalada en Estados Unidos, Julieta reconoce que hay cosas imposibles de reemplazar.

“Lo que más extraño son mis amigos, compartir el día a día y crear recuerdos juntos”, admite.

Hace poco incluso cruzó medio continente para asistir al casamiento de su mejor amigo en Mendoza: llegó el mismo día de la fiesta y regresó inmediatamente después a California para continuar la vendimia.

También extraña cierta espontaneidad argentina, los encuentros improvisados y la cercanía humana.

Por supuesto, también hay algo que definitivamente no extraña.

“El Zonda”, dice entre risas. “Aunque acá tenemos un viento bastante parecido. Y algo que me llegó a molestar mucho de Argentina era que la gente se quejaba mucho; de la economía, de todo. Mientras más he viajado, más veo que todos estamos en el mismo bote", cierra.