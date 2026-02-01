En General Alvear, la sucesora de la Virreina Nacional también llegó desde el Barrio San Carlos

Punto a favor para los meteorólogos alvearenses. El cálculo fue exacto y a media tarde del sábado, el cielo cargado de nubes desde la noche anterior, se abrió para dar paso a los primeros rayos de sol del día y General Alvear finalmente pudo respirar con cierta calma.

“Atuel, abrazo de Vendimia” ya tenía luz verde para presentarse en la noche en pleno centro de la ciudad, y los técnicos pudieron dedicarse a ultimar los detalles y efectuar las pruebas de rigor en la previa del espectáculo.

Minutos antes de la medianoche y tras algunos sobresaltos que provocó una lluvia ocasional, los locutores anunciaron que la actual Virreina Nacional de la Vendimia, Sofía Perfumo, sería sucedida en el trono alvearense por la candidata que representó a la misma barriada que en 2025 la llevó a lo alto en el Frank Romero Day.

Con un total de 48 votos, la rubia Mariana Belén Perra Cucatto, de 19 años, ojos color del tiempo y 1,68 de estatura, se quedó con la corona departamental. Mariana representó al barrio San Carlos y la algarabía de una gran cantidad de público se hizo notar incluso antes del anuncio oficial, merced a la evidente diferencia que logró en la segunda mitad del conteo de votos.

La flamante soberana estudia la carrera de ciencias económicas y en sus primeras palabras aseguró que su corona “no es suya, sino de todos los alvearenses”.

Virreina fue electa la representante de Alvear Oeste, Aitana García, que obtuvo 33 sufragios. La joven se mantuvo a escasa diferencia de la reina casi hasta el final del recuento, cuando el barrio San Carlos tomó decididamente la delantera. Aitana tiene 18 años, mide 1,73 y cursa el ingreso a la carrera de medicina.

La historia en escena

Con el despliegue de un modesto número de artistas (60 en total), “Atuel, abrazo de Vendimia” apostó por un relato musical sostenido por dos actores y un despliegue técnico importante para crear los climas de profundidad que buscó alcanzar la historia de Emilia, una trabajadora de la tierra, y un río Atuel personificado.

El agua, vital para el surgimiento y desarrollo de una de las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos mendocinos, y la labor incansable de la mujer de la viña, fueron los elementos en los que se basó el hilo conductor de la historia, que logró momentos de una emoción reflexiva y otros en los que apeló a la dinámica de la danza y el soporte audiovisual per se, como un dispositivo disruptivo para mantener atentos a los más de 8.000 espectadores que, a pesar del incómodo calor húmedo, se apostaron desde temprano en la plaza departamental Carlos María de Alvear.

El lado flaco del espectáculo radicó en un escenario demasiado pobre y plano, la ausencia de elementos escenográficos y una pantalla gigante que resultó no tan gigante.

Factores que combinados, dificultaron la visual de buena parte del público. Los niveles de actuación en el cuadro cuyano, estuvieron a la altura del mismo escenario.

La música interpretada en vivo, fue claramente el punto más elevado del show que se prolongó una hora y cuarto, antes de dar paso a la elección.

Jani Molero: “Homenajeamos al hombre de campo”

“Hicimos un esfuerzo importante para proteger a nuestros agricultores, hasta ahora Alvear no ha tenido afectación por el granizo y la semana que viene se va a estar pagando el seguro agrícola a quienes sufrieron daños en la temporada anterior” expresó momentos antes del inicio del espectáculo, el intendente alvearense Alejandro Molero.

Asimismo, anticipó una serie de movimientos dentro de su gabinete a partir del próximo lunes. “Pretendemos oxigenar la gestión y darle músculo en esta última etapa” señaló.

“Para nosotros no hay controversia”

Destacado por su actitud algo “díscola” en cuanto al desarrollo minero y las opiniones que vertió hace pocos meses, Molero aseguró que “no hay controversia” en cuanto a la defensa del agua se refiere. “Abrazamos al río como la fuente de vida y progreso, y no nos cabe la menor duda de que estamos por el buen camino” concluyó.

Antecedentes reales

Con tres reinas y nueve virreinas nacionales en su historial, General Alvear, que coronó a la primera soberana nacional del Siglo XXI, no volvió a conseguir el preciado cetro desde entonces, e intentará cortar con una racha de 25 años.

La primera corona nacional para el departamento la obtuvo Nelda Rotti en 1955. Debido a que en 1956 no se realizó la fiesta, su mandato se extendió hasta 1957.

Debieron transcurrir 22 años hasta que en 1977, Graciela Cristina Ortega devolvió el trono nacional al sur mendocino y Carina Claudia Guerrero en el año 2000, fue la última alvearense que logró coronarse hasta la fecha.

Antes, en 1949, Alvear había conseguido su primer virreinato con Josefina Ponce y continuó en 1965 con Josefina Parra. En 1968 María Elena "Nena" Juri fue electa virreina nacional. En 1986 se dio un caso muy particular con Cecilia Ruiz, quien ostentó la banda en simultáneo con la soberana de Malargüe, Liliana Dorado. Por única vez en la historia, ambas representantes sureñas empataron en el segundo lugar y cuando se realizó una nueva votación, el resultado persistió, por lo que se optó que ambas fueran designadas virreinas nacionales.

Pasaron casi tres décadas hasta que Nadia Romina González fue coronada en 2013 y otros 12 años para que la actual virreina nacional, Sofía Perfumo, se consagrara en el Frank Romero Day.

Reconocimiento a Reinas y Virreinas pasadas… Y a mamá

Durante la mañana se realizó un acto de reconocimiento a reinas y virreinas departamentales y nacionales de General Alvear, en el marco de la conmemoración de los 90 años de la tradicional celebración mendocina.

La actividad se llevó a cabo en el Paseo del Artesano y tuvo como objetivo poner en valor la historia, la tradición y la representación cultural que han sostenido las soberanas alvearenses a lo largo de las décadas. También se realizó el descubrimiento de una placa en su homenaje. En el acto participaron la Reina Nacional de la Vendimia, Alejandrina Funes y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo; junto con autoridades políticas locales y provinciales.

Entre otras figuras, se destacó la presencia de Nora Crespillo, al cumplirse 50 años de su reinado, Nadia González, Virreina Nacional 2013 y Adriana Hernández, al cumplirse 30 años de su reinado departamental y que además, es la madre de Sofía Perfumo.