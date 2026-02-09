Una nueva edición de la Pisada de la Uva en Mendoza Shopping

Mendoza ya vibra al ritmo de la Vendimia y el espíritu festivo comienza a sentirse en cada rincón. Mendoza Shopping vuelve a ser escenario de uno de los clásicos más esperados de la temporada: Vendimia Shopping , una celebración que combina tradición, cultura y entretenimiento, y que este año tendrá lugar el jueves 19 de febrero , en la playa de estacionamiento Este del centro comercial ( Acceso Este 3280, Guaymallén ).

La noche rendirá homenaje al trabajo de viñateros, bodegueros y trabajadores rurales , que año a año mantienen viva la esencia vendimial y tendrá como protagonistas de la tradicional Pisada de la Uva a las 18 Virreinas departamentales 2026 . Ellas, junto a la Reina Nacional 2025, Alejandrina Funes , y la Virreina, Sofía Perfumo , participarán de un baile al ritmo de la música mientras pisan racimos de uvas, acompañadas del fervor de las reinas y el entusiasmo del público.

El predio abrirá sus puertas a partir de las 19 hs y ofrecerá una experiencia integral compuesta por stands de bodegas y productores vitivinícolas con degustaciones de sus etiquetas, cervecerías y una variada propuesta gastronómica de food trucks . Además, las soberanas que participen del espectáculo formarán parte de un sorteo Appa Gift con premios de $250.000, $200.000 y $150.000 .

“Para Mendoza Shopping es un orgullo ser escenario de una celebración tan representativa de la identidad mendocina. La Pisada de la Uva es una tradición que honra el trabajo de quienes hacen posible nuestra vitivinicultura, y compartirla con las reinas, las bodegas, nuestros locatarios y el público es una manera de seguir fortaleciendo ese lazo con la comunidad. Queremos que quienes nos visiten vivan una experiencia completa, donde la cultura, la música y los sabores se encuentren en un mismo espacio”, destacó Jesica Lois , Center Manager de Mendoza Shopping .

Antes del momento central de la “Pisada” , el DJ Diego Martínez marcará el pulso de la noche. Y como broche de oro, la banda Agapornis extenderá la fiesta hasta la madrugada y pondrá a todos a bailar con su inconfundible cumbia pop .

Entre las bodegas presentes se destacan Estancia Mendoza, Mi Terruño, Andeluna, Finca Magnolia, Dilema, Escandalosos, Zedric, Dante Robino, Tradición Bombal, Familia Rubino, Vieja Mendoza, Festivo (Monteviejo), 11 Barricas, Tierras Altas y bodega RPB. También estará Andes Cerveza, brindando con distintas variedades.

Además, diferentes marcas acompañan esta nueva edición de Vendimia Shopping: A Tiempo, Bonaqua, Chester, Denver, Automotores General San Martín, Duci Ópticas, Hilton, Municipalidad de Guaymallén, SuperConectados y Yagmour.

Cómo participar del evento

La entrada es libre y gratuita, con cupos limitados. Sólo deberán presentarse en el stand ubicado en Planta Alta de Mendoza Shopping con una factura de compra del mes de febrero (sin límite de monto).

Se podrán canjear hasta dos entradas máximo por cliente, del 12 al 18 de febrero, de 10 a 22 hs, y el 19 de febrero, de 10 a 18 hs. También habrá sorteos de entradas a través de las redes sociales del shopping.

Vendimia en Colores

Como parte de la celebración, habrá además una experiencia creativa pensada para grandes y chicos. Durante el fin de semana largo de Carnaval, el 16 y 17 de febrero, se llevarán a cabo los Talleres de Vendimia en el Patio de Comidas del centro comercial.

La actividad, denominada “Vendimia en Colores”, invita a niños y adultos a intervenir etiquetas de vino y botellas de jugo de uva a través de técnicas artísticas y materiales vinculados al universo vendimial, como hojas de parra, sellos de corcho, uvas y pinturas en tonos característicos de la fiesta.

Los talleres se desarrollarán en dos turnos, a las 17 y 18.30 hs, y contarán con cupos limitados, por lo que será necesaria inscripción previa a través de la app ¡appa!.

