Luciano, Abel y el Chaqueño Palavecino, los artistas confirmados para la Vendimia 2026

La Subsecretaría de Cultura confirmó este miércoles la grilla oficial de artistas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 titulada “90 cosechas de una misma cepa”, que tendrá en el teatro griego Frank Romero Day su repetición el domingo 8, además de los espectáculos del lunes 9 y martes 10 (privados, sin el show vendimial).
Artistas mendocinos que estarán en la Vendimia 2026
También se dieron a conocer los artistas de Mendoza que subirán al escenario del teatro griego Frank Romero Day. El sábado será el turno Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.
En tanto, el domingo les tocará a Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.
Vendimia 2026: precios y venta de entradas para público mendocino
El público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, desde las 13, en entradaweb.com.ar.
Los valores del Acto Central (sábado 7 de marzo) serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.
Los precios para la Repetición con Luciano Pereyra (domingo 8 de marzo) serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.
Para los días lunes 9 (Chaqueño Palavecino) y martes 10 (Abel Pintos), sin repetición del espectáculo vendimial:
Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000. Valores por día.
Abonos para las dos noches (sábado 7 y domingo 8 de marzo):
Sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.
Canje de entradas: desde cuándo
Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.