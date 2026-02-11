11 de febrero de 2026 - 12:10

Luciano, Abel y el Chaqueño Palavecino, los artistas confirmados para la Vendimia 2026

Además estarán Euge Quevedo y LBC, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva. Entradas a la venta desde este jueves 12 de febrero.

Luciano Pereyra y Abel Pintos llegan a Vendimia 2026

Los Andes
Redacción Espectáculos

La Subsecretaría de Cultura confirmó este miércoles la grilla oficial de artistas para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 titulada “90 cosechas de una misma cepa”, que tendrá en el teatro griego Frank Romero Day su repetición el domingo 8, además de los espectáculos del lunes 9 y martes 10 (privados, sin el show vendimial).

El domingo 8 de marzo, el cantante Luciano Pereyra será el encargado de cerrar la repetición del Acto Central, una apuesta bien popular y de probado éxito para coronar la segunda noche.

La celebración continuará el lunes 9 y el martes 10 de marzo con espectáculos musicales, pero sin repetición del Acto Central. Serán dos jornadas pensadas exclusivamente para recitales.

El lunes 9 subirán al escenario del teatro griego el Chaqueño Palavecino, La Re Pandilla y Euge Quevedo y LBC, en una noche atravesada por el folclore y el cuarteto.

El martes 10 será el turno de Abel Pintos, Campedrinos, Maggie Cullen y Ángela Leiva, con una grilla que combina balada, raíz folclórica y pop romántico.

Abel Pintos
Las entradas saldrán a la venta este jueves 12 desde las 13 a través de www.entradaweb.com.ar, en lo que promete ser otra carrera virtual por un lugar en la fiesta más emblemática de Mendoza.

La edición pasada había tenido como figuras centrales a Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, Q’ Lokura y Ke Personajes, entre otros nombres.

Artistas mendocinos que estarán en la Vendimia 2026

También se dieron a conocer los artistas de Mendoza que subirán al escenario del teatro griego Frank Romero Day. El sábado será el turno Simpecao, Víctor Hugo Cortez y Los Trovadores de Cuyo.

En tanto, el domingo les tocará a Hermanas Abraham, Sebastián Garay y Batos.

Vendimia 2026: precios y venta de entradas para público mendocino

El público mendocino podrá adquirir sus tickets desde este jueves 12 de febrero, desde las 13, en entradaweb.com.ar.

Los valores del Acto Central (sábado 7 de marzo) serán: sector Malbec, $42.000; Cabernet Sauvignon, $28.000; Chardonnay $21.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $35.000; Tempranillo 1 y 5, $28.000 y para el sector Bonarda $14.000.

Los precios para la Repetición con Luciano Pereyra (domingo 8 de marzo) serán: para el sector Malbec, $28.000; Cabernet Sauvignon, $21.000; Chardonnay $14.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $28.000; Tempranillo 1 y 5, $21.000, y para el sector Bonarda, $11.000.

Para los días lunes 9 (Chaqueño Palavecino) y martes 10 (Abel Pintos), sin repetición del espectáculo vendimial:

Sector Malbec, $65.000; Cabernet Sauvignon, $55.000; Chardonnay $35.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $55.000; Tempranillo 1 y 5, $45.000, y para el sector Bonarda, $35.000. Valores por día.

Abonos para las dos noches (sábado 7 y domingo 8 de marzo):

Sector Malbec, $120.000; Cabernet Sauvignon, $100.000; Chardonnay $60.000; Tempranillo 2, 3 y 4, $100.000; Tempranillo 1 y 5, $80.000, y para el sector Bonarda, $60.000.

Canje de entradas: desde cuándo

Es importante destacar que, una vez adquiridas las entradas a través de la plataforma digital, se deberá realizar el canje por la entrada física, a partir del lunes 3 al domingo 9 de marzo en lugares que pronto se darán a conocer.

