Qué pasó con la calle Alsina en Maipú: camión "hundido" y calzada colapsada

Un camión de gran porte quedó parcialmente hundido este domingo en calle Alsina , en el distrito de Luzuriaga, Maipú , luego del colapso de un colector cloacal perteneciente a Aguas Mendocinas (Aysam), que habría provocado el deterioro y posterior hundimiento de la calzada, según dijo luego la Municipalidad .

El incidente se produjo en el barrio San Eduardo tra s la sorpresiva y corta tormenta que afectó a parte del Gran Mendoza durante la mañana. Según informó el municipio, se registró una caída de 35 litros por metro cuadrado en pocos minutos, "un volumen que excede los promedios estacionales habituales para la región".

De acuerdo con el parte oficial, la rotura del colector generó un socavón que terminó cediendo bajo el peso del vehículo de gran dimensión, que circulaba por la zona al momento del colapso.

Desde el Municipalidad de Maipú confirmaron que se activaron tareas de emergencia de inmediato.

“Se produjo el colapso de un colector cloacal provincial que generó el hundimiento parcial de la calzada. Equipos municipales trabajan en la zona coordinadamente con Aysam para garantizar la seguridad y la pronta reparación”, señalaron.

Las autoridades explicaron además que el fenómeno climático se caracterizó por una alta concentración de precipitaciones en un período breve, agravado por el aporte de escorrentía pluvial proveniente del departamento vecino de Godoy Cruz.

Durante la jornada se realizaron tareas de señalización preventiva y se avanzó en la evaluación de los daños estructurales para determinar el alcance de la reparación definitiva. El tránsito en el sector permanecía restringido mientras continuaban los trabajos.