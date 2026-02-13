Así funciona Arturo, el robot mozo que sorprende en una estación de servicio en Maipú

Cada vez hay más robots domésticos y con precios accesibles, desde las aspiradoras hasta los robots de cocina, pasando por infinidada de automotizaciones. Ahora si pensamos en un mozo robot , ¿Estamos viendo una curiosidad tecnológica o el anticipo del nuevo estándar de servicio? En Maipú en Mendoza, está Arturo, un robot que revoluciona la atención en una conocida estación de servicio local.

La escena sorprende a quienes llegan por primera vez: un robot atraviesa el salón con movimientos suaves, esquiva obstáculos y entrega pedidos en las mesas. La estación Axion Puebla Maipú incorporó a Arturo como asistente operativo, una apuesta por la innovación que mejora la dinámica del servicio sin reemplazar la atención humana tradicional.

Desde la empresa explican que la iniciativa responde a dos ejes estratégicos: ofrecer experiencias diferentes a los clientes y optimizar la operación diaria. “Bien utilizada, es una herramienta que suma eficiencia y permite que los equipos se enfoquen en dar una mejor experiencia”, señalaron desde la dirección de estaciones.

Si bien Arturo no toma órdenes ni responde consultas. Su tarea es concreta: trasladar pedidos desde el punto de despacho hasta las mesas. Funciona como complemento del equipo humano, especialmente útil en momentos de alta demanda o en salones amplios, donde los recorridos pueden afectar los tiempos de atención.

El robot realiza previamente un mapeo del espacio . Una vez configurado, opera con mesas numeradas y circulación autónoma. Si detecta un obstáculo, se detiene, emite un mensaje solicitando paso y recalcula su trayecto. Tras completar la entrega, regresa a su base de carga, conocida internamente como “su casita”. Arturo es de origen chino, marca BOT. Sin embargo, el soporte técnico y el mantenimiento son locales un punto clave para garantizar continuidad operativa. La inversión aproximada fue de USD 10.000 por unidad , una cifra que posiciona al dispositivo como una herramienta estratégica dentro de proyectos de innovación aplicada al retail y la gastronomía.

Experiencia de cliente: sorpresa y viralización

Uno de los datos que más destacan desde la estación es el impacto en los tiempos. El traslado de pedidos demora entre 40 segundos y un minuto, dependiendo de la distancia y el flujo de personas.

La utilidad del sistema se percibe con mayor claridad en locales grandes. En espacios reducidos, su aporte pierde relevancia. En cambio, en tiendas de superficie amplia, permite ordenar la circulación interna y reducir interrupciones en la tarea del personal.

Robot mozo Axion

La reacción del público suele ser inmediata. Niños, adolescentes y adultos se detienen a observarlo, fotografiarlo o grabarlo. Muchos clientes comparten imágenes en redes sociales, generando una difusión espontánea que amplifica el efecto novedad.

Desde Axion reconocen que incluso hubo visitantes que se acercaron específicamente para conocer al robot. La tecnología, en este caso, no solo cumple una función operativa sino también comunicacional.

El robot incorpora una pantalla frontal que permite mostrar mensajes personalizados. Puede hablar, cantar e interactuar mediante textos programables. Además, admite configuraciones vinculadas a marketing y experiencia: Invitaciones a seguir redes sociales, solicitudes de reseñas, fondos de pantalla personalizados e imágenes del equipo de trabajo.

Estación Axion Maipú Estación Axion en Maipú

Su estética futurista y su altura, aproximadamente 1,20 metros, similar a la de un niño, refuerzan el atractivo visual.

La estación de Maipú fue el primer caso de implementación en Mendoza, hace aproximadamente un año. Posteriormente, se incorporó un segundo robot en San Juan.

En ambos casos, la recepción fue positiva tanto entre los equipos como entre los clientes. El proceso inicial contó con acompañamiento del proveedor, aunque el uso cotidiano resultó intuitivo y actualmente puede gestionarse de manera autónoma por el personal.