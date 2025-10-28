El nuevo Fiat 600 Hybrid llegó a Mendoza y San Rafael, de la mano de Lorenzo Automotores

El primer vehículo electrificado que la marca italiana comercializa en Argentina , se presentó en forma exclusiva a los medios de la provincia, para mostrar las cualidades y las prestaciones novedosas de uno de los modelos más queridos en estas tierras. El icónico modelo 600, marca un hito en la movilidad sustentable y en la historia de la marca, dando inicio a una nueva era para la industria automotriz en el país.

Detrás de los amplios ventanales de la concesionaria ubicada en Av. San Martín 1309, Godoy Cruz, se pudo visualizar los flamantes modelos en varios colores. También la presentación se hizo en forma simultánea en la sucursal que la empresa mendocina posee en San Rafael , Avenida Mitre 585.

“El objetivo es llegar a los medios locales con toda la información precisa sobre este nuevo ícono de Fiat en el país, una verdadera encarnación moderna del legendario 600 que este año celebra su 70º aniversario en todo el mundo”, dijeron desde Lorenzo Automotores .

Fiel al pasado, este nuevo modelo, que se verá en breve por las calles mendocinas, rinde el mejor homenaje a su ilustre antecesor de 1955, adoptando tecnologías innovadoras que llevan más allá su polivalencia tanto en recorridos urbanos como en trayectos en ruta o, incluso aventuras por el campo.

“Realmente es un orgullo tenerlo acá llegado desde Europa y una satisfacción muy grande. Es un auto muy esperado por nosotros. En Mendoza ya está disponible para la venta al público y lo bueno es que tenemos una financiación bastante interesante y una propuesta que da Lorenzo a los primeros clientes, en la preventa”, explicó a Los Andes, Leandro Lipari, gerente general de Lorenzo Automotores.

Este moderno modelo cuesta 49 millones de pesos aproximadamente, pero hay varias alternativas tentadoras para llevárselo en forma financiada.

“Hay una amplia gama de colores desde un blanco capuccino, o blanco Gelata, es un modelo hibrido y tiene un motor muy eficiente. Lo interesante es el consumo es por debajo de los 5 litros. En la preventa hemos vendido varias unidades y esperamos vende muchos más. Apunta a un segmento de cierto gusto y, se fabrica en Polonia”, comentó el empresario.

fiat 600 interior Interior. Un estilo vintage pero con prestaciones de ultima generación ofrece el emblemático Fiat.

Las características

Asociada a una caja automática de 6 velocidades, e-DCT de transmisión eléctrica y doble embrague, y con paddle shifters, esta alternativa Hybrid de 145 CV une la eficiencia y las prestaciones de un motor 1.2 naftero de tres cilindros con la eficacia de una batería de iones de litio de 48V. El Fiat 600 Hybrid puede circular en modo eléctrico en congestiones y maniobras como el arranque o el estacionamiento. Su función de recuperación de energía permite además disfrutar de una conducción “cero emisiones” en ciudad y en algunos trayectos en ruta.

fiat 600 elegante Elegante. Así es el nuevo modelo de Fiat 600 Hybrid que recorrerá las calles de Mendoza.

Un modelo que ofrece lo mejor de dos mundos

Las prestaciones del motor se combinan armoniosamente con el confort, el silencio, la ausencia de vibraciones y el placer de conducir que caracterizan a la movilidad eléctrica. Además de proporcionar la etiqueta “Eco” de la DGT; el motor eléctrico aporta potencia extra cuando se necesita, mejorando la elasticidad a bajas revoluciones. Esto se traduce en aceleraciones y arranques más ágiles, con salidas silenciosas y transiciones rápidas.

Un estilo muy urbano

Unas prestaciones en plena sintonía con la vocación polivalente de esta nueva versión que, con su baúl de 385 litros y su amplio espacio interior, representa la solución ideal tanto para los amantes de la ciudad como para los entusiastas del aire libre. Tanto el interior como el exterior el Fiat 600 Hybrid transmite a la perfección la Dolce Vita y el alma más pop de la marca, con una amplia y renovada paleta de colores exclusiva para su carrocería. Repleto de elementos que llevan el confort y a la seguridad, el incorpora características que apunta a que cada viaje sea mucho más agradable, desde su climatizador automático hasta su central multimedia de 10,1 pulgadas totalmente personalizable, junto al máximo nivel de ayudas a la conducción.

Otros equipamientos destacados:

-6 airbags (frontales, laterales y cortina)

-Llantas de 17”

-Spoiler trasero

-Faros LED + DRL

-Función “cornering light”

La empresa mendocina

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 500 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.