En el primer trimestre, las exportaciones de vino crecieron 15,5%, ¿qué las impulsa?

­En marzo, las exportaciones de vino registraron un aumento del 22,8% , según los datos provisorios de comercialización de vinos y mostos en el mercado externo, del Instituto Nacional de Vitivinicultura ( INV ). La suba responde, principalmente, a un incremento del 51,2% en las ventas al exterior de vino granel .

Dentro del grupo de vinos sin fraccionar, los de color aumentaron un 27,9%, pero los blancos, un 244,6%. José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel , explicó que el aumento en los despachos se debe, principalmente, a que “Argentina se insertó en el mercado internacional de los vinos genéricos”.

“La baja del consumo de vinos en el mercado interno, sumada a cierta estabilidad en la macroeconomía interna argentina, han impulsado este aumento en las exportaciones de vinos genéricos, que hasta muy recientemente estaban en números muy bajos”, detalló.

Sin embargo, el vino fraccionado también mostró un desempeño favorable en el tercer mes de 2026: las exportaciones crecieron un 13,1% interanual , también explicado en buena medida por los vinos blancos, cuyas ventas al exterior se incrementaron un 45%, mientras que las de color aumentaron un 7,6%.

En la comparación intermensual, es decir, con los datos de febrero de 2026 , las exportaciones totales de vino aumentaron un 18,9%; cuando ya habían crecido un 9,8% con respecto a enero.

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Qué pasó en el primer trimestre con las exportaciones

Las estadísticas del INV también son positivas en el acumulado del primer trimestre de 2026, ya que se ha producido una expansión de las ventas al exterior del 12,5% en comparación con los tres primeros meses del año pasado. El impulso viene dado por el vino granel, con un 54,6% de aumento y, dentro de este, por el blanco (+339,9%), aunque el color acompaña (+22,5%).

En el vino fraccionado el comportamiento es más moderado y se entiende porque la lógica de comercialización responde a contratos de largo plazo y no a los vaivenes coyunturales de precios y mercados internacionales. Pero también hubo un leve incremento, del 2,1%, con una caída del 1% en los vinos color y una suba del 18,4% en los blancos.

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Oportunidad para el vino granel

Desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel indicaron que las empresas exportadoras de granel se encuentran en condiciones de continuar impulsando el desarrollo de exportaciones de vinos, tanto genéricos como varietales, lo que ayudaría a equilibrar stocks. Pero que para eso se precisan ciertas condiciones y que una de las más importantes es la toma de créditos a tasas razonables, sobre todo en un contexto de baja del dólar, y de aumento de los costos logísticos atados a la suba del petróleo.

Asimismo, destacaron la importancia de la Vinexpo Explorer 2026, una edición exclusiva para vinos a granel, que se realizará del 8 al 10 de junio de 2026 en Mendoza. El encuentro internacional reunirá a 25 importadores provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y diversos mercados emergentes, quienes explorarán nuevas oportunidades de negocios con 50 bodegas argentinas dedicadas a comercializar vino a granel.

El evento es organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Bartolucci destacó que “es una oportunidad única para las empresas. Aún están abiertas las inscripciones, pero sugerimos a quienes no se han inscripto que lo hagan a la brevedad porque quedan muy pocos cupos”.

Caen 17,9% exportaciones de vino y sube el consumo

Más volumen, pero con presión sobre los precios

A pesar del crecimiento en volumen, la evolución en valor fue más moderada. En marzo, las exportaciones de vino generaron US$ 57,4 millones, lo que implica una suba del 9% interanual, muy por debajo del incremento en cantidades.

Esto sugiere una presión a la baja en los precios promedio, en línea con el mayor peso del vino a granel en la canasta exportadora.

En el acumulado de enero a marzo, el valor total exportado de vinos creció apenas 1,2%, mientras que el volumen aumentó 15,5%, lo que refuerza la tendencia de menor precio medio por litro.