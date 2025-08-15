Fin a la pensión por viudez: cuáles son los requisitos para poder acceder y cuánto se cobra

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) modificó el acceso a la pensión por viudez , que ahora está disponible únicamente para quienes hayan accedido a una jubilación tradicional bajo régimen contributivo.

Vuela el plazo fijo: cuánto ganás con $1.300.000 a 30 días en Banco Nación y otras entidades

Últimos días para conseguir $20.000 de ahorro en combustible: cuáles son los topes con MODO y BNA+

Esto deja fuera a quienes solo pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) , que no contempla el derecho a cobrar por fallecimiento del cónyuge.

Para facilitar el trámite, la ANSES habilitó un procedimiento digital que permite a familiares de trabajadores o jubilados fallecidos iniciar la solicitud de la pensión por viudez desde un teléfono celular, mediante la app Mi ANSES , disponible en Android y iOS.

Para poder acceder a la pensión por viudez , la ANSES estableció distintos requisitos según el vínculo con la persona fallecida:

La ANSES habilitó la app Mi ANSES para iniciar la solicitud de pensión por viudez desde el celular.

Es importante destacar que, tras el fin de la moratoria previsional, quienes no cumplan con los aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM, que garantiza cobertura médica y asignaciones familiares, pero no incluye el derecho a la pensión por viudez ni retroactivos.

Qué cambia con el fin de la moratoria previsional

La moratoria previsional, que permitía regularizar aportes para acceder a la jubilación tradicional, tendrá fecha de vencimiento el 23 de marzo de 2025. A partir de esa fecha, quienes no cumplan con los requisitos para la jubilación contributiva solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.

Esta pensión garantiza cobertura médica y asignaciones familiares, pero no incluye la pensión por viudez ni retroactivos. Esto implica que muchas personas perderán el derecho a cobrar por fallecimiento del cónyuge si no alcanzaron los aportes necesarios.

Créditos ANSES.jpg Cónyuges y convivientes deben presentar documentación que acredite el vínculo y los años de convivencia según los requisitos.

Por el contrario, quienes logren jubilarse bajo el régimen tradicional mantendrán todos los derechos previsionales, incluyendo la pensión por viudez, diferenciando claramente entre los beneficiarios de la jubilación contributiva y los que solo pueden acceder a la PUAM.

Cómo iniciar el trámite digital

La ANSES permite iniciar el trámite de pensión por viudez de manera digital: