Fin a la pensión por viudez: cuáles son los requisitos para poder acceder y cuánto se cobra

La ANSES limita la pensión por viudez a quienes accedieron a la jubilación contributiva: conocé los requisitos para solicitarla.

Esto deja fuera a quienes solo pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que no contempla el derecho a cobrar por fallecimiento del cónyuge.

Para facilitar el trámite, la ANSES habilitó un procedimiento digital que permite a familiares de trabajadores o jubilados fallecidos iniciar la solicitud de la pensión por viudez desde un teléfono celular, mediante la app Mi ANSES, disponible en Android y iOS.

La ANSES habilitó la app Mi ANSES para iniciar la solicitud de pensión por viudez desde el celular.

Requisitos y documentación necesaria para acceder a la pensión por viudez

Para poder acceder a la pensión por viudez, la ANSES estableció distintos requisitos según el vínculo con la persona fallecida:

  • Cónyuges: deben presentar la partida de matrimonio actualizada.
  • Convivientes: deben acreditar al menos cinco años de convivencia, o dos si hay hijos en común.
  • Hijos: pueden acceder al beneficio si son menores de 18 años, solteros y no perciben otra prestación. Para hijos con discapacidad, no hay límite de edad.

Es importante destacar que, tras el fin de la moratoria previsional, quienes no cumplan con los aportes necesarios solo podrán acceder a la PUAM, que garantiza cobertura médica y asignaciones familiares, pero no incluye el derecho a la pensión por viudez ni retroactivos.

Qué cambia con el fin de la moratoria previsional

La moratoria previsional, que permitía regularizar aportes para acceder a la jubilación tradicional, tendrá fecha de vencimiento el 23 de marzo de 2025. A partir de esa fecha, quienes no cumplan con los requisitos para la jubilación contributiva solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.

Esta pensión garantiza cobertura médica y asignaciones familiares, pero no incluye la pensión por viudez ni retroactivos. Esto implica que muchas personas perderán el derecho a cobrar por fallecimiento del cónyuge si no alcanzaron los aportes necesarios.

Cónyuges y convivientes deben presentar documentación que acredite el vínculo y los años de convivencia según los requisitos.

Por el contrario, quienes logren jubilarse bajo el régimen tradicional mantendrán todos los derechos previsionales, incluyendo la pensión por viudez, diferenciando claramente entre los beneficiarios de la jubilación contributiva y los que solo pueden acceder a la PUAM.

Cómo iniciar el trámite digital

La ANSES permite iniciar el trámite de pensión por viudez de manera digital:

  1. Descargar la app Mi ANSES en un teléfono Android o iOS.
  2. Completar la solicitud ingresando los datos del fallecido y del solicitante.
  3. Enviar la documentación requerida digitalmente, para luego presentarla de forma presencial en la oficina de ANSES correspondiente.
