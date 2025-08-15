Paritaria vitivinícola: cuál fue el pedido de Foeva y cuándo vuelven a reunirse

El miércoles, los representantes de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva ) y del sector empresario mantuvieron una primera reunión de la paritaria vitivinícola 2025, para acordar los salarios de los trabajadores de bodega y de viña para los próximos seis meses .

Desde el gremio solicitaron un incremento del 2% mensual y una suma no remunerativa de $20 mil desde septiembre a febrero . El encuentro pasó a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el 28 de agosto.

El secretario de prensa de Foeva, Daniel Romero , explicó que la paritaria vitivinícola va de marzo a febrero del año siguiente y que hace tres años que no se firma un acuerdo anual, sino que han ido pactando de modo semestral, trimestral e, incluso, bimestral, de acuerdo con la situación económica.

En 2025 retomaron la paritaria semestral y, después de haber fijado un incremento del 12% en febrero -vigente desde ese mes hasta agosto-, volvieron a reunirse para empezar a discutir el aumento que los trabajadores vitivinícolas tendrán a partir de septiembre.

Romero detalló que un operario de bodega está cobrando $816 mil con presentismo , mientras que uno de viña, $712 mil (también con el presentismo incluido). A esos montos se les suman algunos ítems, como el refrigerio. Y, por supuesto, se modifica con la categoría y la antigüedad.

. Este viernes se publicó en el boletín oficial el “Régimen previsional especial para obreros y empleados de viñas y para contratistas de viñas”

Salarios rezagados

El secretario de prensa del gremio destacó que el año pasado los trabajadores de estuvieron seis meses sin recibir un ajuste y el ingreso se fue rezagando. Por eso, ahora están atentos a que, desde el Ministerio de Trabajo, no les fijen un tope de porcentaje de aumento, lo que los ha complicado en paritarias anteriores.

Añadió que, en este primer encuentro, el sector empresario consideró sensato el pedido del 2%, aunque no se mostraron tan dispuestos a aceptar la suma no remunerativa de $20 mil mensuales. Desde Foeva señalan que buscan acompañar la inflación real y el costo de la canasta básica.

También destacan que la negociación se complica por la multiplicidad de actores: el sector bodeguero está representado por 10 cámaras y el de viña por 9, lo que genera dos mesas con realidades productivas distintas y condicionamientos cruzados.

Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, comentó que la paritaria se convocó a los efectos de retomar las negociaciones para un nuevo período y que el sindicato llevó una propuesta que van a analizar desde las cámaras empresarias, pero que está en orden con el ritmo inflacionario. “Lo que hay que definir son los períodos y cómo impacta en la estructura de costos actual”, sumó.

Detalló que el salario está compuesto de un básico, una suma no remunerativa y un refrigerio, y lo que hay que acordar es si se modifica -o no- esa estructura y de qué manera.

image

Precios que no acompañan la evolución de los costos

Sosa indicó que el precio del mosto no sólo no acompañó el proceso inflacionario este año, sino que bajó. Lo mismo sucedió con el valor del vino blanco de traslado. Y el tinto se ha mentido por debajo, incluso, de lo que se pagaba a principios de año.

De ahí que desde algunas cámaras le hayan solicitado, hace dos meses, al Ministerio de Producción de la provincia analizar cómo se puede tonificar el precio del vino a través de alguna de las herramientas disponibles de intervención en el mercado. Sosa indicó que, hasta ahora, no han tenido respuesta y que necesitan que el precio se acomode para ir a la par del aumento en la estructura de costos. Particularmente en este momento, en que deben comenzar una nueva temporada y están iniciando una nueva discusión salarial.