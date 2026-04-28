28 de abril de 2026 - 09:05

El hijo del hombre más rico de Asia se ofreció a salvar a los "hipopótamos de Escobar" de la eutanasia

El magnate indio Anant Ambani propuso trasladar a 80 ejemplares a su centro de rescate en la India. La oferta llega después de que Colombia autorizara el sacrificio de los animales porque pone en riesgo otras especies.

El hijo del hombre más rico de Asia se ofrece a salvar a los hipopótamos de Escobar de la eutanasia.

El hijo del hombre más rico de Asia se ofrece a salvar a los "hipopótamos de Escobar" de la eutanasia.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Anant Ambani, heredero del imperio indio Reliance Industries e hijo del hombre más rico de Asia, emitió un comunicado este martes ofreciéndose a costear y ejecutar el traslado de los 80 hipopótamos de Pablo Escobar desde Colombia hacia su centro de conservación Vantara, ubicado en el estado de Gujarat, al oeste de la India.

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La propuesta surge como una "solución humanitaria" ante el anuncio del Ministerio de Ambiente colombiano de aplicar la eutanasia a parte de la población de esta especie invasora, cuya reproducción descontrolada amenaza los ecosistemas locales.

"Estos ochenta hipopótamos no eligieron dónde nacieron, ni crearon las circunstancias a las que ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo", afirmó el magnate en su declaración.

Los hipopótamos de Pablo Escobar

El centro Vantara, operado por el grupo empresarial de los Ambani, ya cuenta con infraestructura de avanzada para albergar a elefantes, grandes felinos y primates rescatados de diversas partes del mundo.

La crisis heredada del narcotráfico

La problemática se remonta a los años ochenta, cuando el narcotraficante Pablo Escobar introdujo ilegalmente cuatro ejemplares en su Hacienda Nápoles. Tras su muerte, los animales se dispersaron por las riberas del río Magdalena, multiplicándose hasta superar los 200 ejemplares en la actualidad.

Expertos del Instituto Humboldt advirtieron en 2022 que, de no tomar medidas, la población podría escalar a mil para el año 2035, poniendo en riesgo la supervivencia del manatí (especie nativa) y la seguridad de las comunidades ribereñas debido a su agresividad territorial.

A mediados de abril, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, había justificado la decisión del sacrificio masivo argumentando que ningún país había aceptado recibir a los animales.

"La compasión y la seguridad pública no son fuerzas opuestas. Con ciencia sólida y una planificación cuidadosa, es posible proteger a las comunidades ribereñas, preservar los ecosistemas y salvar la vida animal. Vantara cuenta con la experiencia, la infraestructura y la determinación necesarias para respaldar este esfuerzo, en los términos que Colombia exija", señaló Ambani.

Quién es Anant Ambani

Anant Ambani se hizo conocido en todo el mundo luego que en 2024 se casara con Radhika Merchant, en lo que fue una de las bodas más cara de la historia. Se estima que tuvo un costo estimado entre $320 y $600 millones de dólares. El festejo duró meses con una serie de eventos de alto calibre, que incluyeron la presencia de celebridades y figuras de gran renombre, trajes tradicionales de gran lujo y millones de dólares invertidos.

Anant Ambani
Anant Ambani y su familia durante su boda en el 2024.

Anant Ambani y su familia durante su boda en el 2024.

En su fiesta dijeron presente la familia Kardashian, John Cena, Justin Bieber, Rihanna, David Guetta, Mark Zuckerberg, los exprimeros ministros británicos Tony Blair y Boris Johnson, y Nick Jonas y Priyanka Chopra, el expresidente Ram Nath Kovind, el embajador de China en el país, Xu Feihong; el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; y el director ejecutivo de Samsung, Jay Y. Lee, entre muchas otras celebridades.

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