23 de abril de 2026 - 18:25

José Viña, especialista en longevidad: "en personas de 65 años, el 40% presentan falta de proteínas"

Salud. El especialista en longevidad, José Viña, señala un problema silencioso en la alimentación de las personas y recomienda una dieta mediterránea.

Una alimentación equilibrada puede marcar una diferencia en la salud y la calidad de vida de las personas.

Una alimentación equilibrada puede marcar una diferencia en la salud y la calidad de vida de las personas.

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IA Gemini
Por Lucas Vasquez

A medida que avanza la edad, la alimentación deja de ser solo una cuestión de hábitos y pasa a ser un factor determinante en la salud. En ese contexto, un dato reciente encendió alertas que destaca un especialista en longevidad por su impacto directo en la calidad de vida de las personas.

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El problema no siempre es visible, pero afecta a una gran parte de la población mayor. Según advierte el doctor José Viña, hay un nutriente clave que muchas personas no consumen en cantidades suficientes, lo que podría influir en el deterioro físico con el paso del tiempo.

falta de proteínas en personas
Adaptar la dieta a cada etapa de la vida se vuelve fundamental.

Adaptar la dieta a cada etapa de la vida se vuelve fundamental.

Cuál es el déficit de proteínas que preocupa en la actualidad

El experto en longevidad José Viña puso el foco en una situación que considera relevante: “El 40% de las personas de más de 65 en Europa, no en África, tienen deficiencia de proteínas”. Este dato refleja una carencia nutricional que puede afectar la masa muscular, la energía y la recuperación del organismo.

  • Según explica, las necesidades proteicas cambian con la edad. Mientras que en personas jóvenes se recomienda un consumo de 0,8 gramos por kilo de peso corporal al día, en adultos mayores esa cifra aumenta a 1,2 gramos. Esta diferencia implica un incremento significativo que muchas veces no se cubre con la alimentación habitual.
  • El especialista también aclara que la situación puede agravarse con el paso de los años: “A lo mejor los de 65 no, pero los de 90 casi todos”. Esto refuerza la importancia de prestar atención a la nutrición en etapas avanzadas de la vida.

Qué tipo de alimentación recomienda para revertirlo

  • Frente a este escenario, José Viña propone una estrategia concreta basada en la dieta mediterránea. Este patrón alimenticio, conocido por su equilibrio y variedad, incluye frutas, verduras, legumbres, pescado y grasas saludables.
  • Sin embargo, el especialista sugiere un ajuste importante: complementar esta dieta con un mayor aporte proteico. “Me resulta difícil dar un patrón de alimentación, pero yo lo centraría en la dieta mediterránea, suplementado en proteínas”, afirma.
  • Este enfoque busca cubrir las necesidades específicas de las personas mayores sin perder los beneficios de una alimentación equilibrada. La combinación permite mantener la masa muscular, mejorar la recuperación y contribuir a un envejecimiento más activo.
falta de proteínas en personas
Es indispensable incorporar una dieta equilibrada con mayor aporte proteico.

Es indispensable incorporar una dieta equilibrada con mayor aporte proteico.

El déficit de proteínas en adultos mayores es un problema más común de lo que parece. La recomendación de expertos como José Viña pone en evidencia la importancia de ajustar la alimentación con el paso del tiempo.

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