Por qué deberías hervir una ramita de cedrón en casa y cuáles son sus beneficios

Plantas. Hervir una ramita de cedrón en casa puede aportar beneficios digestivos, relajantes y antioxidantes.

Por Andrés Aguilera

Trucos caseros relacionados con plantasse transmiten de generación en generación en cada casa. El cedrón, también conocido como hierba luisa o verbena de Indias (Aloysia citrodora), es una planta muy utilizada en la medicina tradicional. Hervir una ramita en agua es una práctica sencilla que ayuda a aprovechar sus propiedades comprobadas.

El cedrón y sus usos en la medicina popular

El cedrón es originario de Sudamérica y crece de manera silvestre en regiones de Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Sus hojas, de intenso aroma cítrico, se emplean desde hace siglos como remedio casero para aliviar molestias digestivas y mejorar el descanso.

image

Según el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la planta posee compuestos bioactivos como flavonoides, citral y verbenalina, que explican parte de sus efectos beneficiosos.

Estudios publicados en revistas de fitoterapia también destacan su capacidad antioxidante, lo que contribuye a la protección celular frente al daño de los radicales libres.

Beneficios de hervir una ramita de cedrón

Al preparar una infusión con hojas frescas o secas, se liberan compuestos con propiedades comprobadas:

  • Mejora la digestión: ayuda a aliviar la indigestión, gases y cólicos estomacales.

  • Efecto relajante: su aroma cítrico y sus componentes bioactivos favorecen la calma y pueden contribuir a conciliar el sueño.

  • Acción antioxidante: protege al organismo del daño oxidativo, lo que beneficia la salud general.

  • Refuerzo inmunológico: algunos estudios sugieren que fortalece las defensas naturales frente a resfríos y gripes.

  • Propiedades antiinflamatorias leves: puede aliviar dolores musculares o molestias articulares en forma de té o compresas.

image

Plantas: cómo preparar la infusión de cedrón

El procedimiento es simple y se puede hacer en cualquier cocina:

Ingredientes:

  • 1 ramita fresca de cedrón (o una cucharada de hojas secas).

  • 250 ml de agua.

Paso a paso:

  • Hervir el agua en un recipiente limpio.

  • Añadir la ramita de cedrón y dejar en ebullición durante 3 minutos.

  • Retirar del fuego, tapar y dejar reposar 5 minutos.

  • Colar y beber tibio, preferentemente después de las comidas o antes de dormir.

Precauciones a tener en cuenta

Aunque el cedrón es considerado seguro en consumos moderados, especialistas en fitoterapia advierten que un uso excesivo puede causar irritación gástrica en personas sensibles. Tampoco se recomienda durante el embarazo sin supervisión médica.

