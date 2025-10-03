3 de octubre de 2025 - 10:23

Se desplomó desde el séptimo piso un ascensor con 9 adolescentes: fueron rescatados e internados

Un grave incidente ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de Palermo.

Los Andes | Redacción Sociedad
Un grave incidente ocurrió esta madrugada en el barrio porteño de Palermo, donde un ascensor cayó desde el séptimo piso de un edificio y dejó a nueve jóvenes de entre 18 y 22 años heridos.

Según el parte policial al que accedió Noticias Argentinas, el hecho se registró cerca de la 1.35 en un inmueble ubicado en Arévalo al 2700. Tras el llamado de emergencia, acudieron al lugar efectivos de Bomberos de la Ciudad y de la Comisaría Vecinal 14 B, mientras que personal del SAME asistió a los lesionados.

Dentro del ascensor viajaban seis mujeres y tres hombres, que quedaron atrapados tras el desplome. Una vez rescatados por los bomberos, fueron derivados a distintos hospitales porteños con politraumatismo.

El SAME confirmó que cinco heridos fueron trasladados al hospital Fernández, dos al Pirovano y otros dos al Rivadavia.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Federico Brondini, se dispuso una consigna policial en el lugar para investigar las causas del accidente.

