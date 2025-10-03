El "búnker sanitario" que se inauguró en Argentina ante una amenaza biológica letal

El Gobierno nacional inauguró este jueves un laboratorio de máxima bioseguridad en el Instituto Malbrán , presentado como un “ búnker sanitario ” único en la región .

Se trata de un BSL-4, la categoría más alta en el mundo para trabajar con patógenos extremadamente peligrosos , desde virus como el Ébola o el Marburgo hasta fiebres hemorrágicas y posibles enfermedades emergentes, aún desconocidas.

Fuentes del Ministerio de Salud explicaron a Clarín que el objetivo es “prevenir, detectar y contener enfermedades de alto riesgo y eventuales emergencias sanitarias, naturales o deliberadas”. La instalación permitirá caracterizar agentes infecciosos, monitorear variantes, investigar reservorios animales y anticipar saltos interespecies, como sucedió con el Covid-19.

La obra requirió tecnología de vanguardia : sistemas de presión negativa y filtros HEPA para aislar el aire, válvulas herméticas que sellan el laboratorio ante fugas, un sistema de autoclave de frontera para eliminar bacterias y virus, y un Building Management System que centraliza los datos de sensores y equipos para garantizar control total.

Más de 30 países ya cuentan con al menos un BSL-4, entre ellos Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Francia, Japón y China. En este último, un laboratorio de estas características en Wuhan quedó envuelto en teorías sobre el posible origen del SARS-CoV-2, lo que reflejó lo delicada que puede ser la manipulación de patógenos aun en las condiciones más estrictas.

La inauguración del búnker del Malbrán llega en un momento en que la comunidad científica global advierte sobre la probabilidad de nuevas pandemias. Si entre la Gripe A y el Covid-19 pasaron diez años, como recuerdan los epidemiólogos, el reloj biológico sugiere que el mundo está en la mitad del camino hacia la próxima emergencia.