3 de octubre de 2025 - 11:48

Fiesta Provincial de la Cerveza 2025: confirmaron el lugar y los días para la 18ª edición

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunció hoy la locación para la tradicional fiesta.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, anunció hoy que la 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza se realizará nuevamente en el Hipódromo de Mendoza, los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2025.

La confirmación se oficializó en la firma de un convenio entre el Gobierno provincial y el Municipio, rubricado por Ida López, presidenta del Instituto de Juegos y Casinos; el intendente Costarelli y el secretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Alejandro Zlotolow.

“Este festival es mucho más que un evento: es el resultado de la articulación público–privada. Con empresarios, productores, gastronómicos y emprendedores trabajamos en conjunto para generar oportunidades, potenciar la economía local y hacer crecer el turismo en la Provincia”, destacó Costarelli.

Una historia con distintas sedes

La Fiesta Provincial de la Cerveza nació en 2008 y tuvo como primer escenario el espacio verde Luis Menotti Pescarmona, donde se desarrollaron las ediciones del Vol. 1 al 9 (2008–2016).

Luego, entre 2017 y 2019, se trasladó al parque San Vicente (Vol. 10 al 12). En 2020, por la pandemia, se adaptó en formato virtual (Vol. 13). Posteriormente volvió al San Vicente hasta 2023 (Vol. 14 al 16).

Desde 2024, el Hipódromo de Mendoza pasó a ser el lugar elegido para el festival y lo volverá a ser en 2025 (Vol. 17 y 18).

Los orígenes

Antes de la versión moderna, la primera fiesta se realizó en 1978 en la plaza departamental de Godoy Cruz, con puestos de comidas típicas y cerveza de la Maltería y Cervecería de Cuyo (hoy Andes).

Ese año se eligió a la Reina de la Cerveza entre 14 candidatas, tradición que se mantuvo hasta 1981, cuando se suspendió el concurso. La última edición de aquella etapa fue en 1982, de la que solo quedan recuerdos transmitidos por vecinos y empleados municipales.

