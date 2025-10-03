Obras en el socavón: confirmaron cuándo volverá a la normalidad la circulación en Acceso Sur

Los trabajos en el Acceso Sur , en el tramo comprendido entre calles Rawson y Paso (a la altura de Carrodilla ), avanzan a buen ritmo . Más allá de los dolores de cabeza que ha traído para vecinos de todo el Gran Mendoza estos trabajos de emergencia -teniendo en cuenta que cientos de miles de vehículos transitan por el lugar a diario-, lo cierto es que a primera hora de hoy el estado de avance en las reparaciones superaba 80% .

En ese sentido, el director de Ingeniera y Planificación de Aguas Luján, Nicolás Bonnano destacó que cerca de las 13 de hoy, viernes 3 de octubre , quedará ya habilitado el tránsito en la mano que va de Ciudad de Mendoza hacia Luján (sentido de circulación de norte a sur ) en ese tramo de la Ruta Nacional 40 .

Además, el responsable de los trabajos agregó que durante la tarde de hoy procederán a finalizar los trabajos en la otra mano (la que va de Luján hacia la Ciudad de Mendoza , de sur a norte ), por lo que la totalidad de los trabajos estarán finalizados durante los primeros minutos del sábado 4 de octubre (desde el lunes están trabajando también en horas de la noche en el lugar).

De esta manera, Bonnano garantizó que la normal circulación y funcionamiento de ese tramo del Acceso Sur (RN 40) quedará restaurada con el inicio del fin de semana. Según estimó el intendente de Luján de Cuyo , Esteban Allasino la totalidad de los trabajos demandarán una inversión cercana a los 200 millones de pesos .

Las tareas que se están desarrollando en esta ruta son parte de la intervención de la obra de emergencia del Colector Cloacal . Y las obras se activaron prácticamente de emergencia luego de que el lunes pasado se abriera un socavón de grandes dimensiones que destrozó el tren delantero de varios vehículos que circulaban por esta transitada vía.

A primera hora del viernes, los operarios que se encuentran trabajando en el lugar completaron lo que se conoce como "riego de imprimación", que consiste en colocar una resina con emulsión asfáltica como si fuese precisamente un riego. Allí es donde se asienta la primera capa de asfalto.

"Eso tiene un tiempo de asentamiento, de secado; y luego de colocar la primera capa de 7 cm de espesor. Esa capa es de un asfalto modificado que se va colocando a una temperatura de 150° C. Ya viene preparado, como el hormigón armado. Se pone la primera mano, lo dejás enfriar y, cuando está a 100° C, se pasa la aplanadora. Ahí queda conformada esa capa de 7 cm. Luego se pasa el rodillo neumático y se coloca la primera capa consolidada de asfalto con densidad", describió Bonnano.

Obra reparación de Red Cloacal Acceso Sur Luján de Cuyo - Socavón. Los tubos de acero de 12 metros que colocarán debajo del Acceso Sur. Daniel Caballero / Los Andes

Una vez completado todo este procedimiento, se repite exactamente la metodología (se coloca otra vez el asfalto a 150°C, se deja enfriar, se pasa la aplanadora y el rodillo). Con esta segunda capa es que queda ya conformado el espesor completo y definitivo de entre 14 y 15 cm.

Estos trabajos son los que, de no mediar inconvenientes ni imprevistos, quedarán terminados cerca de las 13 de este viernes, según confirmó el referente de Aguas Luján. Una vez que se seque la capa asfáltica procederán a hacer la pintura de señalización del acceso, también en el sentido de circulación de norte a sur (lo harán con material de secado rápido).

Obra reparación de Red Cloacal Acceso Sur Luján de Cuyo - Socavón. Caos vehicular en el Acceso Sur. Piden precaución. Daniel Caballero / Los Andes

Arreglarán el tramo sur - norte en una tarde

Según destacó Bonnano, después del mediodía -y ya con ese primer carril en pleno funcionamiento-, los trabajos se enfocarán en el carril con sentido de circulación de sur a norte. Aquí, en pocas palabras, se hará lo mismo que ya se ha hecho en el carril que va de Ciudad de Mendoza y Godoy Cruz hacia Luján de Cuyo, la ruta a Chile y toda la vinculación con el Sur.

"A las 0 de mañana, sábado, vamos a terminar el trabajo, por lo que a partir de mañana mismo se va a poder transitar sin inconvenientes por todo el Acceso Sur", confirmó Bonnano.

La obra en el Acceso Sur, en números y detalles

Inicio: lunes 29 de septiembre a las 18.

a las 18. Finalización: sábado 4 de octubre a las 0 (o viernes 3 de octubre a las 24).

a las 24). Horario de trabajo: 24 horas de corrido.

Más de 100 operarios trabajando en simultáneo.

trabajando en simultáneo. Más de 30 equipos pesados .

. Más de 20 equipos livianos.

Obras en el Acceso Sur por el socavón

Magnitudes de obra:

Instalación de un bypass con bomba sumergible y cañería PEX DN250 de 150 metros de longitud.

con PEX DN250 de de longitud. Cuatro nuevas bocas de registro.

de registro. 80 metros de cañería de acero al carbono de alta resistencia de 24 pulgadas para encamisado de protección mecánica.

de acero al carbono de alta resistencia de de protección mecánica. 80 metros de cañería de conducción cloacal de PEAD DN450 milímetros de diámetro y pared maciza.

de PEAD DN450 milímetros de diámetro y pared maciza. Más de 1.200 metros cúbicos de movimiento de suelo en excavaciones.

en excavaciones. Más de 400 metros cúbicos para asiento de caño camisa y relleno de primera granular

y relleno de primera granular Más de 800 metros cúbicos de suelo cemento para relleno de zanja.

para relleno de zanja. Más de 500 metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica de 15 centímetros de espesor con riego de imprimación y mezcla de asfalto modificado especial de última generación.

de espesor con riego de imprimación y mezcla de asfalto modificado especial de última generación. Más de 2.800 toneladas de movimiento de suelo para excavaciones.

para excavaciones. Más de 1.000 toneladas de relleno granular .

. Más de 2.000 toneladas de suelo cemento .

. Más de 150 toneladas de carpeta asfáltica especial.

Además, desde la comuna lujanina destacaron -y agradecieron- la participación en este operativo de emergencia, junto el equipo municipal, de la empresa CEOSA, de Hugo del Carmen Ojeda, de Halpern, de Laugero Construcciones, de las municipalidades de Godoy Cruz y de Maipú, de la Policía de Mendoza y del Ministerio de Seguridad, de AYSAM, de ECOGAS, de la Segunda Zona de Riego del Departamento General de Irrigación, de Gendarmería Nacional y de Vialidad Nacional.