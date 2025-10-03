Reapareció Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, tras ser diagnosticado con ELA

Eric Dane, reconocido por su papel como el carismático Dr. Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy , volvió a aparecer en público en medio de un difícil momento personal: enfrenta una dura batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica ( ELA ) , una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada hace menos de un año.

En las imágenes que se viralizaron recientemente, se lo ve visiblemente envejecido y sentado en una silla , durante una reunión con un congresista estadounidense.

Lejos de ocultarse, el actor de 52 años ha decidido convertir su experiencia en una plataforma de lucha, abogando por mayor financiamiento, investigación y concienciación sobre esta enfermedad.

“Quiero ver a mis hijas graduarse en la universidad, casarse, tal vez tener nietos” , expresó Dane con firmeza y optimismo. Y añadió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Lucharé hasta el último aliento”.

El actor había revelado su diagnóstico a comienzos de este año, asegurando desde entonces que su objetivo era enfrentar la enfermedad con todas sus fuerzas y continuar con su vida lo más plenamente posible.

Qué es la ELA

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig, afecta las neuronas motoras encargadas de enviar señales a los músculos, provocando debilidad, parálisis progresiva y, en estadios avanzados, dificultades para respirar y tragar.

No existe una cura definitiva, aunque algunos tratamientos pueden ralentizar su avance. El caso del físico Stephen Hawking, uno de los pacientes más conocidos con esta enfermedad, ayudó a visibilizarla en todo el mundo.

El legado de McSteamy

Para millones de fans de Grey’s Anatomy, Dane será siempre Mark Sloan: el encantador y polémico cirujano plástico que ingresó al hospital de Seattle en la segunda temporada. Su relación amorosa con Lexie Grey (Chyler Leigh) se convirtió en una de las más queridas y trágicas de la serie.

Con el paso del tiempo, Sloan dejó de ser solo un galán y mostró facetas más profundas y vulnerables que lo posicionaron como uno de los personajes más recordados del drama médico.