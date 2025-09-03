3 de septiembre de 2025 - 12:30

Qué es la leptospirosis, la enfermedad que ya causó 6 muertes en Argentina

El Gobierno nacional emitió una alerta epidemiológica por el incremento de los casos, los cuales 72 fueron confirmados y 62 clasificados como probables.

Qué es la leptospirosis, la enfermedad que ya causó 6 muertes en Argentina.



El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta epidemiológica por el incremento de casos de leptospirosis en distintas regiones del país. La enfermedad, transmitida por la orina de ratas y otros animales, ya provocó seis muertes en la zona central de Argentina.

La situación epidemiológica

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana 34 se notificaron 1.549 casos sospechosos en humanos. De ese total, 72 fueron confirmados y 62 clasificados como probables.

En paralelo, también se registraron 517 casos en perros, de los cuales 107 dieron positivo. La circulación simultánea en animales y personas preocupa especialmente en las provincias del centro y noreste, donde se concentran la mayoría de los diagnósticos.

Las provincias más afectadas

El 85% de los casos confirmados y probables se reportaron en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, también hubo contagios en Córdoba, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tucumán.

Qué es la leptospirosis

La leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias del género Leptospira. Se transmite por contacto de la piel o mucosas con agua, barro o suelos contaminados con orina de animales infectados. En entornos urbanos, las ratas son los principales portadores, aunque también se registraron casos en perros y ganado.





Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe: fiebre, dolores musculares y malestar general. Sin embargo, en cuadros graves puede provocar ictericia, hemorragias pulmonares, insuficiencia renal o hepática.

Los especialistas advierten que la enfermedad puede tardar hasta 15 días en manifestarse, por lo que los síntomas pueden aparecer semanas después de la exposición.

