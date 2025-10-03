La violenta situación que vivió Osqui Guzmán con la Policía: "Me pidío el documento por mi color de piel"

El actor realizó un descargo en sus redes sociales sobre la situación de discriminación que vivió de parte de una oficial de Policía.

"Basta de perseguirnos por el color de piel" el fuerte descargo en redes del actor Oscar Guzmán tras la violenta situación que vivió cin una agente policial.

El actor Oscar Guzmán , conocido como “Osqui”, relató a través de un video en sus redes sociales, la violenta situación de discriminación y agresión física que vivió el pasado miércoles por la tarde en la estación Dorrego del Subte B de la Ciudad de Buenos Aires.

El incidente ocurrió luego de que Oscar saliera de realizar un entrevista con el objetivo de promocionar sus obras teatrales Druk y la multipremiada El Bululú, que está en reestreno.

Su descargo en redes sociales Este viernes por la tarde, el actor publicó un video en Instagram para compartir con los usuarios un relato que relata "Hace dos días no me deja dormir, antes de que esto crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Osqui Guzman (@osquiguzman) Comentó que fue interceptado por una mujer policía en la estación:“Una mujer policía me pidió el DNI y de mala forma. Saqué el DNI, se lo mostré, pero no se lo di. Ella me lo sacó de la mano y se fue”.

Cuando el actor le indicó que estaba actuando mal, la agente regresó para agredirlo verbal y físicamente. Según el testimonio de Guzmán, la policía le dijo: “El algoritmo te reconoció, vos sos chorro, qué te pensás que no te conozco, sabemos lo que hacés”. El actor dijo que se estaba equivocando, pero la agente le dijo que se callara y, como Oscar no lo hizo, “sacó la macana y me pegó en la cabeza, me dijo que yo era chorro, que estuve en la cárcel, me preguntó si era peruano y me volvió a pegar por segunda vez”.