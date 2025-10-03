Presentaron la imagen oficial para el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia

Con el seudónimo “Mate”, Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo ganaron el concurso de imagen para promocionar la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

Imagen oficial para el 90° aniversario de la Fiesta Nacional de la Vendimia

El Gobierno de Mendoza anunció a los ganadores del concurso para desarrollar el Sistema de Identidad y Comunicación Visual de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, que celebrará su 90° aniversario. La propuesta seleccionada fue presentada bajo el seudónimo "Mate" y pertenece a Luz Carrizo, Jonatan Quiroga y Rita Carrizo, tres jóvenes profesionales oriundos del departamento de Tunuyán.

El jurado evaluador, compuesto por representantes del ámbito académico, cultural y profesional, eligió la propuesta ganadora entre 37 trabajos presentados. La decisión se tomó por mayoría durante una sesión realizada el viernes 3 de octubre. El equipo vencedor recibirá un premio de $6.000.000 y tendrá la responsabilidad de diseñar la imagen que representará a la fiesta más emblemática de Mendoza, tanto a nivel nacional como internacional.

imagen oficial Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 La imagen oficial Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 El jurado estuvo integrado por Carolina Clavijo, Facundo Piedrafita y Lucas Ravalle por la Subsecretaría de Cultura; Ricardo Colombano, Edgardo Castro y Luis Sarale como jurados especiales; Verónica Carbone por la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo; María Alejandra Ricciardi por la Universidad del Aconcagua; Hernán Aníbal Gutiérrez Cedro por la Universidad Champagnat; y Leticia Fernanda Paladini por la Universidad de Mendoza.

También participaron, por sorteo, representantes de distintos institutos de formación superior: María Marta Farrás por el Instituto Superior Manuel Belgrano, Instituto Nicolás Avellaneda, Fundación Gutenberg, Instituto Alberto Arias y el Instituto de Educación Superior Tupungato. Por parte de ADIMZA (Asociación de Diseñadores de Mendoza) participó Susana Cabrera y, en representación de Emetur, Luis Serrano. Como veedor con voz, pero sin voto, actuó Walter Gazzo, designado por la Subsecretaría de Cultura. La fiscalización del proceso estuvo a cargo de la escribana auxiliar de Gobierno, María Viviana Bruno.

Además de la propuesta ganadora, el jurado otorgó dos menciones especiales por orden de mérito: la primera para la propuesta Violeto, y la segunda para Vendimiador.