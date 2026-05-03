Estados Unidos ofrece hasta 200 mil dólares por una solución contra invasores que dañan tuberías y barcos

La Oficina de Reclamación de Estados Unidos lanzó un desafío con premios de hasta 200.000 dólares para combatir la propagación de mejillones invasores en California . El objetivo es detener estas especies antes de que alcancen bombas, tuberías y equipos de energía, evitando daños económicos superiores a mil millones de dólares anuales .

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El peligro mayor no se encuentra a simple vista. Aunque un bote parezca seco, pequeñas cantidades de agua suelen quedar atrapadas en mangueras y rincones de los tanques de lastre . Estos compartimentos internos son el escondite perfecto para que los mejillones viajen entre lagos y se multipliquen rápidamente al llegar a un nuevo destino.

Especies como el mejillón cebra, quagga y el recientemente detectado mejillón dorado actúan como una capa de lija viva dentro de las tuberías. En octubre de 2024, las autoridades confirmaron la presencia de este último en el Delta de Sacramento-San Joaquín . Desde entonces, se han retirado cientos de ejemplares de plantas de bombeo, reduciendo el margen para contener la plaga.

El impacto económico es masivo, con estimaciones federales que sitúan los daños y costos de gestión en más de mil millones de dólares al año. Cuando estos moluscos se adhieren a los sistemas de entrada de agua, las bombas y los filtros, pueden paralizar el suministro para granjas, el agua potable y la generación de energía eléctrica.

El concurso "Halt the Hitchhiker": fases y premios

El concurso, llamado "Halt the Hitchhiker", se divide en tres fases que van desde la presentación de conceptos hasta el desarrollo de prototipos. En la primera etapa, hasta seis ganadores recibirán 25.000 dólares cada uno por sus propuestas de ideas. Los proyectos deben enviarse antes del 29 de mayo de 2026 para calificar en esta ronda.

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Si un equipo avanza por todas las instancias y gana las pruebas de laboratorio, el premio acumulado puede alcanzar los 200.000 dólares. La Oficina de Reclamación planea distribuir un total de 550.000 dólares si se pagan todos los premios máximos disponibles. La convocatoria está limitada a solicitantes de Estados Unidos y busca tecnología segura para el medio ambiente.

Qué pueden hacer los navegantes mientras tanto

Mientras se desarrollan estas soluciones, los navegantes deben mantener las rutinas de limpieza básicas. Estos son los pasos preventivos fundamentales para evitar la propagación:

Vaciar toda el agua del bote y sus compartimentos internos.

del bote y sus compartimentos internos. Limpiar el bote en profundidad antes de trasladarlo a otro espejo de agua.

en profundidad antes de trasladarlo a otro espejo de agua. Dejar que el equipo se seque por completo antes de ingresar a un nuevo lago.

Esta disciplina individual sigue siendo, por ahora, la defensa más efectiva para proteger la infraestructura vital de la región.