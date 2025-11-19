Pesca en Mendoza: estas son las estrictas medidas para la temporada 2025-2026

El Gobierno de Alfredo Cornejo publicó este miércoles, mediante la Subsecretaría de Ambiente, la nueva regulación de la Temporada de Pesca Deportiva 2025/2026 dentro en la provincia. La normativa establece las fechas, modalidades, límites de sacrificio y estrictas medidas de bioseguridad para proteger los recursos ictícolas y los ambientes naturales de la provincia.

La Resolución 327, publicada en el Boletín Oficial, se fundamenta en la Ley de Pesca 4428 y en el deber de las autoridades provinciales de garantizar el uso racional de los recursos naturales y la preservación del patrimonio natural, tal como lo establece el Artículo de la Constitución Nacional.

La temporada habilita la pesca de diversas especies con periodos diferenciados:

Las modalidades de pesca y las cantidades máximas de ejemplares que pueden ser sacrificados (retenidos) varían notablemente por especie y ubicación geográfica.

Para Salmónidos, la pesca se permite únicamente con señuelos artificiales y anzuelos sin rebaba (Spinning, Mosca o Fly Cast). Excepcionalmente, en la Laguna El Sonseado y la Cuenca del río Salado, solo se permite la modalidad de Mosca.

Para Pejerrey, se permite la carnada natural muerta, con una línea de un máximo de dos anzuelos.

Límites de Sacrificio por Salida:

Las cuotas de sacrificio de Salmónidos varían:

Malargüe: 02 salmónidos por pescador.

02 salmónidos por pescador. San Rafael (incluyendo Laguna El Sosneado, Los Reyunos y Río Diamante): 04 salmónidos por pescador, excepto en El Nihuil, donde se permiten 02. En el Coto de Pesca Río Diamante, solo se permite la Captura y Devolución obligatoria con mosca .

Resto de la Provincia: 05 salmónidos por pescador.

En cuanto al Pejerrey, los límites varían entre 30 ejemplares (Embalses El Nihuil, Agua del Toro, Los Reyunos y Valle Grande) y 40 ejemplares (Embalse El Carrizal). Para Carpas y Dientudos, la pesca es sin límite de cantidad en varios embalses y ríos.

Medidas Ambientales Críticas y Control de Didymo

La Resolución pone un fuerte acento en la protección ambiental, mencionando el Didymo (Didymosphenia geminata), una microalga cuya presencia confirmada llevó a declarar sectores acuáticos afectados como áreas vedadas y a diseñar medidas de bioseguridad.

Para controlar la dispersión de esta microalga y proteger áreas de alto valor ambiental, se establecen protocolos de bioseguridad obligatorios para los pescadores:

Transporte de Carnada Viva: Queda totalmente prohibido el transporte de carnada viva de un ambiente acuático a otro para evitar la introducción y esparcimiento de especies perjudiciales como la Carpa y el Dientudo.

el transporte de carnada viva de un ambiente acuático a otro para evitar la introducción y esparcimiento de especies perjudiciales como la Carpa y el Dientudo. Desinfección Obligatoria de Equipos: Se establece la obligatoriedad de desinfectar los equipos de pesca en tres pasos: Remover restos de barro, arena, plantas y algas; Lavar con detergente o sumergir en lavandina al 2% por dos minutos, o en agua a 60 °C por una hora, o en agua con sal al 5% por media hora; y finalmente, Secar al aire y al sol el calzado, ropa y equipos durante 48 horas.

La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque estará a cargo de la aplicación y control de la Ley de Pesca.

Vedas Totales y Cotos de Pesca

La normativa establece la veda total y permanente (todo el año) para la captura, tenencia y transporte de Bagres, Crustáceos (cangrejos) y Anguilas Criollas en todo el territorio provincial.

Además, se destacan vedas específicas:

El Embalse El Carrizal queda vedado para la pesca de Perca.

queda vedado para la pesca de Perca. La Laguna La Salina está vedada en toda su extensión para Perca y Pejerrey.

está vedada en toda su extensión para Perca y Pejerrey. Se prohíbe la siembra de salmónidos en aguas provinciales sin expresa autorización de la Dirección de Recursos Naturales Renovables.

Finalmente, se habilita una temporada extendida de Captura y Devolución Obligatoria de Salmónidos con mosca y anzuelo sin rebaba: