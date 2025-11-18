La Corte Suprema confimó la condena a un exagente de la AFIP y a su hijo por cobrar coimas para eliminar deudas

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa y confirmó las penas en suspenso por maniobras ilegales para alterar registros fiscales de contribuyentes.

El fallo del máximo tribunal dejó firme la sentencia que había sido dictada por la justicia federal de San Juan.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a una exagente de la AFIP y a su hijo, acusados de cobrar coimas para modificar registros fiscales de contribuyentes que mantenían deudas con el organismo recaudador, según surge del fallo del máximo tribunal.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por extemporáneo un recurso de queja presentado por la defensa de Mirta Susana Caballero y su hijo, Santiago Emanuel Martín, contra la sentencia dictada por la justicia federal de San Juan.

afip2 Caballero y su hijo fueron condenados por cobrar dinero para modificar registros fiscales y beneficiar a contribuyentes. Web Según la investigación, entre 2007 y 2015 Caballero, quien se desempeñaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP en San Juan, tomó contacto con monotributistas para ofrecerles, a cambio de dinero, la regularización de su situación fiscal, lo que les permitía mantener contratos laborales con el Estado provincial como porteros del Ministerio de Educación. Su hijo colaboró en las maniobras pese a no ser funcionario público.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan condenó a Caballero a un año y seis meses de prisión en suspenso y a inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, mientras que para Martín impuso un año de prisión en suspenso.

En el juicio, un testigo declaró que durante años recurrió a Caballero para que le realizara los trámites necesarios del monotributo para renovar su contrato laboral. Otra contribuyente relató que, tras darse de baja su inscripción por falta de pago, la ex funcionaria le entregó un número telefónico y la dirección de su domicilio para coordinar un encuentro y allí la atendieron tanto ella como su hijo.