Otra vez: nena de 9 años hizo un volcán para la maqueta, se le explotó y sufrió graves quemaduras

Otra actividad científica terminó este martes con una alumna de 9 años herida , a quien se le explotó el volcán de su maqueta y debió ser internada por graves quemaduras en la provincia de San Juan.

Según lo informado por Diario de Cuyo, el hecho ocurrió en la escuela Elvira de la Riestra de Lainez, ubicada en Ullum.

La estudiante, de apellido Molina, se encontraba en plena exposición en su colegio cuando ocurrió la combustión súbita. De acuerdo a fuentes educativas, el experimento del volcán habría contenido alcohol como parte de la simulación, elemento que desató la explosión y las llamas.

El fuego alcanzó rápidamente a la menor, provocándole heridas serias en el rostro, el cuello y el torso . La dramática escena generó desesperación y pánico entre los presentes, que de inmediato pidieron asistencia.

Tras ser atendida en la escuela, la niña fue trasladada de urgencia al hospital Marcial Quiroga. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al hospital Rawson, donde permanece ingresada en terapia intensiva .

En paralelo al drama de salud, el Ministerio de Educación provincial inició actuaciones para esclarecer el suceso. Autoridades de la cartera visitarán el establecimiento para reconstruir el desarrollo de la actividad y determinar si se cumplieron los protocolos de seguridad necesarios para este tipo de experimentos, y si hubo fallas en la supervisión docente.

Fallido experimento escolar: tercer caso en poco más de un mes

A principios de octubre, una explosión en una escuela de Pergamino (Buenos Aires) dejó 17 heridos, entre ellos, una nena de 10 años en grave estado, e impulsó una causa judicial.

En aquel entonces, también por la falla de un volcán de una maqueta, la menor sufrió quemaduras profundas en el rostro y el impacto de una esquirla metálica que le atravesó el cráneo y se alojó en el cerebro.

La otra herida grave durante una explosión fue una docente de 45 años: perdió el ojo izquierdo.

El pasado 15 de octubre, el Colegio Guadalupe, ubicado el barrio porteño de Palermo, también vivió una feria de ciencias con tres menores de edad y una madre con quemaduras por la explosión del volcán, al experimentar con alcohol y fuego dentro del aula.