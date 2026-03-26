26 de marzo de 2026 - 20:56

El incómodo momento que vivió una participante de Miss Tailandia: perdió su dentadura en vivo

La participante se presentó frente al público durante el certamen pero fue recordada por un episodio desafortunado. Esta fue su reacción.

El incómodo momento que vivió una participante de Miss Tailandia al perder su dentadura en vivo.&nbsp;

El incómodo momento que vivió una participante de Miss Tailandia al perder su dentadura en vivo. 

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Por Redacción Mundo

Cada año, en diferentes partes del mundo se desarrollan los concursos de Miss, para coronar a la mujer más linda de cada país. Finalmente, las jóvenes más bellas compiten en el certamen más importante, Miss Universo, donde se elige a la representante internacional.

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Durante el certamen de belleza en Tailandia, una de las participantes vivió un incómodo momento al presentarse frente al público. El video se viralizó por redes sociales y desató todo tipo de comentarios.

El video del momento

Como es costumbre en los certámenes de belleza mundiales, todas las aspirantes a la corona se presentan al público y al jurado, enfatizando con orgullo de qué lugar provienen. En esta edición de Miss Grand Thailand, la concursante Kamolwan Chanago representó a la provincia de Pathum Thani y deslumbró en el escenario con un brillante vestido con estola de plumas.

El inesperado momento ocurrió cuando la joven se paró frente a los micrófonos y se presentó con efusividad y energía. En ese momento, la tailandesa perdió su prótesis dental superior a la vista de todo el mundo. Sin embargo, la participante continuó con su presentación de manera profesional, se quitó la prótesis y la guardó entre su vestido.

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Acto seguido, y mientras los locutores la presentaban, desfiló con clase y elegancia por la pasarela y no dudó en mostrar su gran sonrisa ante las cámaras.

El momento se viralizó en redes sociales y hubo quienes expresaron que se trató de un momento divertido y se rieron de la situación. Por otro lado, algunos usuarios expresaron empatía por ella y destacaron su actitud frente al incómodo momento que vivió.

Qué le pasó realmente a la participante

Al observar que la joven tailandesa continuó su presentación mostrando su sonrisa, usuarios en redes expresaron que se le habría salido su carilla dental. Se trata de finas láminas de porcelana que se adhieren a los dientes, tanto superiores como inferiores, para mejorar la estética y el color de los mismos.

Es muy común que las concursantes de los certámenes de belleza utilicen este tipo de prótesis para mostrar una sonrisa más brillante, sin tener que someterse a tratamientos odontológicos.

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