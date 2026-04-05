Territorios que inspiran: paz y transparencia como garantía de desarrollo

En Catamarca , Jujuy y Salta , las provincias que hoy palpitan al ritmo del litio , hemos recorrido un camino que nos transformó profundamente. Al principio todo era incertidumbre, voces que se cruzaban en las calles y en las redes, preguntas que parecían no tener respuesta.

Pero con el tiempo, algo cambió: empezamos a escucharnos de verdad , a tender puentes, a reconocernos en la mirada del otro. El desafío que queda es sostener esa escucha activa , incluso cuando las tensiones vuelvan a aparecer.

Lo que más emociona es ver cómo la comunicación se volvió transparente, clara y abierta . Ya no se trata de discursos lejanos, sino de conversaciones sinceras , de información que llega a las familias, de espacios donde todos podemos participar. El reto ahora es mantener esa transparencia en el largo plazo , evitando que la rutina o la burocracia opaquen lo que tanto costó construir.

En este desafío resulta esencial el rol de los gobiernos en todos sus niveles , con especial protagonismo de Catamarca, Jujuy y Salta , que han sabido liderar un proceso de transformación donde la comunicación y la participación se consolidan como pilares centrales. Con visión y firmeza, abrieron espacios de diálogo , fortalecieron la transparencia y garantizaron el respeto a las reglas, convirtiéndose en agentes de paz y confianza . El desafío pendiente es que ese liderazgo no se estanque, que siga innovando y adaptándose a nuevas demandas sociales, porque la legitimidad se construye día a día .

Las comunidades también fueron protagonistas. Su participación activa y el compromiso con el diálogo permitieron que las decisiones se construyan de manera colectiva y legítima . Al tender puentes entre vecinos, instituciones y empresas, fortalecieron la confianza y se convirtieron en garantes de la paz social . El reto que queda es asegurar que esa voz comunitaria no se diluya frente al avance de las inversiones, sino que siga marcando el rumbo con fuerza y claridad.

La academia y las organizaciones sociales se sumaron a este viaje, dejando de ser voces aisladas para convertirse en aliadas. Compartieron conocimiento y acompañaron a las comunidades que buscan trabajo digno y oportunidades de progreso. Esa unión entre saberes técnicos y saberes de la tierra nos hizo más fuertes, más conscientes, más humanos. El reto ahora es profundizar esa articulación, para que el conocimiento no quede en los libros ni en los laboratorios, sino que se traduzca en soluciones concretas para la vida cotidiana.

Las empresas también tienen un papel decisivo. Su capacidad de escuchar más, actuar con transparencia y comprender las realidades locales les permite construir relaciones genuinas con las comunidades y los gobiernos. Al reconocer las particularidades de cada territorio y respetar las voces que lo habitan, fortalecen la confianza y aseguran que sus proyectos se integren de manera responsable. El reto pendiente es que esa apertura sea una práctica constante, que atraviese toda su forma de hacer negocios.

Este proceso colectivo nos recuerda que el verdadero desarrollo no se mide solo en cifras, sino en confianza, respeto y participación. Cada paso que dimos juntos nos acerca a un futuro más justo y más próspero. Como dijo Nelson Mandela, la valentía no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y en estas provincias, el coraje se convirtió en esperanza, en unión, en la certeza de que estamos cimentando un camino compartido.

Si bien queda mucho por mejorar, hoy Jujuy, Salta y Catamarca muestran que cuando gobiernos, comunidades, academia y empresas se involucran de verdad, la paz y la transparencia dejan de ser un ideal y se convierten en una garantía. Ojalá otros territorios se animen a seguir este camino, porque cuando todos los actores se comprometen, el desarrollo no solo es posible: se vuelve legítimo y duradero.