Minería y vitivinicultura: una convivencia posible y virtuosa

“Creo que Mendoza tiene que desarrollar la minería sostenible . La actividad minera no va en contra ni de la vitivinicultura ni de la naturaleza. Tenemos países como Canadá, Australia o Sudáfrica , que cuidan muchísimo de sus recursos hídricos, de su naturaleza y a la vez tienen grandes empresas y grandes desarrollos mineros”, planteó Sofía Pescarmona en una entrevista en La Cima .

Pescarmona considera que no se debe dejar la oportunidad de desarrollar la minería en la provincia. De hecho, ella está participando de modo activo para contribuir al proceso. “Mendoza necesita diversificar su matriz productiva. Si queremos crecer, el vino, el turismo y la agricultura no son suficientes. Sí son necesarios, pero creo que no son antagonistas y se puede hacer las dos cosas”, expresó.