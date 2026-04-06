6 de abril de 2026 - 15:55

Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este martes 7 de abril

El dólar oficial para la venta minorista abrirá este martes a $1.415 en Banco Nación. Conocé cómo estarán las cotizaciones en los distintos bancos del país.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.416.

El Banco Central cotizó el dólar minorista para la venta a $1.416.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La cotización del dólar oficial para la venta minorista cerró este lunes a $1.415 en Banco Nación. Para este martes abrirá al mismo precio. A su vez, el mercado cambiario argentino muestra una estabilidad notable con las cotizaciones paralelas moviéndose en torno o por debajo de los $1.400.

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dólar martes 7 de abril
El dólar se mantendrá estable para el inicio del martes.

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Precio del dólar para este martes en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica el cierre del precio del dólar oficial de los bancos más importantes del país.

Banco por banco: la cotización del dólar para este martes 7 de abril

  • Banco Nación: $1.415
  • Banco Galicia: $1.415
  • Banco BBVA: $1.410
  • Banco Santander: $1.420
  • Banco Ciudad: $1.415
  • Banco Patagonia: $1.420
  • Banco Macro: $1.425
  • Banco Hipotecario: $1.415
  • Banco Supervielle: $1.416
  • Banco Credicoop: $1.415
  • Banco Piano: $1.415
  • Banco Comercio: $1.410
  • ICBC: $1.420
  • Brubank: $1.408

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El comportamiento del tipo de cambio durante el inicio de 2026 confirmó una tendencia de estabilidad, impulsada por una demanda moderada en el mercado. Este escenario estuvo influido por una menor presión importadora, el fortalecimiento de los depósitos privados dentro del sistema financiero (que alcanzaron un récord en los USD 39.000 millones) y un flujo sostenido de divisas proveniente tanto del superávit comercial como de emisiones de deuda corporativa.

En este contexto, el Banco Central intensificó su participación compradora en el mercado cambiario con el objetivo de recomponer reservas. A pesar de esta intervención constante, no se registraron tensiones significativas sobre el tipo de cambio.

  • En términos concretos, la autoridad monetaria acumuló compras por USD 4.462 millones en lo que va de 2026 dentro del mercado de contado, con un promedio diario destacado de USD 76 millones.
  • Otro dato relevante es el crecimiento de los depósitos privados en moneda extranjera, que alcanzan los USD 38.677 millones, con una suba de USD 1.695 millones o 4,5% en lo que va del año. Este incremento también funciona como señal de cierta calma en el frente cambiario, al evidenciar una mayor confianza en la permanencia de los dólares dentro del sistema.

De cara a los próximos meses, la evolución del tipo de cambio estará fuertemente condicionada por la liquidación de divisas del sector agroexportador, que suele intensificarse durante el segundo trimestre y extenderse hasta el invierno. A esto podría sumarse un factor externo: una eventual reducción de tensiones en Oriente Medio podría reactivar los flujos financieros hacia instrumentos como Obligaciones Negociables y emisiones sub-soberanas.

Con un ingreso sólido de divisas en el mercado, el peso podría sostenerse apreciado durante más tiempo, incluso en un contexto donde las tasas de interés enfrentan dificultades para superar la inflación anual proyectada.

dólar martes 7 de abril

Sin embargo, no todo el panorama es homogéneo. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral elaborado por el Banco Central muestra una pérdida de competitividad cercana a 10 puntos porcentuales en lo que va del año, ubicándose en 85,6 puntos frente a un nivel de equilibrio teórico de 100 a mediados de 2015. Esta diferencia impacta principalmente en sectores industriales exportadores, aunque no afecta de la misma manera a rubros con fuerte superávit como el agro, la energía y la minería, que continúan siendo pilares del crecimiento económico.

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