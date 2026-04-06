6 de abril de 2026 - 13:47

Monotributistas: cuáles son los que comenzarán a pagar más de $100.000 en abril con el ajuste de ARCA

Aumentan las cuotas del monotributo desde abril 2026, quiénes superan los $100.000 mensuales y cómo impacta la actualización de ARCA.

Las categorías más altas registran subas fuertes, especialmente en servicios.

Las categorías más altas registran subas fuertes, especialmente en servicios.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Los monotributistas tendrán un nuevo esquema de cuotas desde abril de 2026 tras la actualización aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El incremento del 14,29%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), impacta directamente en los montos mensuales y en los topes de facturación del régimen.

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Este ajuste redefine cuánto paga cada categoría y marca un punto de inflexión para quienes venían cerca de los límites. En particular, crece la cantidad de contribuyentes que superan la barrera de los $100.000 mensuales, sobre todo en las categorías medias y altas.

Cuáles son los monotributistas que comenzarán a pagar más de $100.000 en abril

Con la actualización de ARCA, desde la categoría E en adelante los monotributistas pasan a pagar más de $100.000 mensuales en el caso de servicios. La categoría E tiene un valor de $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes, con un tope de facturación anual de $30.833.964,37.

ARCA
Desde la categor&iacute;a E, varios monotributistas ya superan los $100.000 mensuales.

Desde la categoría E, varios monotributistas ya superan los $100.000 mensuales.

A medida que se avanza en la escala, los montos aumentan de forma considerable. La categoría F alcanza los $129.045,32 en servicios y $111.198,27 en bienes, mientras que las categorías superiores presentan valores aún más altos:

  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) y $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) y $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) y $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) y $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) y $600.879,51 (bienes)

De esta manera, el nuevo cuadro tarifario confirma que el salto de categoría implica un fuerte incremento en la cuota, especialmente para quienes desarrollan actividades de servicios, donde los valores son más elevados.

Cómo impacta el aumento y qué deben revisar los monotributistas

El esquema del monotributo contempla no solo la facturación anual, sino también variables como la superficie del local, el consumo de energía eléctrica, el alquiler y el tipo de actividad. Estos factores determinan la categoría en la que cada contribuyente debe inscribirse.

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El ajuste del 14,29% responde a la actualizaci&oacute;n por inflaci&oacute;n aplicada por ARCA.

El ajuste del 14,29% responde a la actualización por inflación aplicada por ARCA.

Además, la cuota mensual incluye el componente impositivo (IVA y Ganancias) y el previsional (jubilación y obra social), lo que explica el peso del aumento en el gasto mensual. Por eso, es clave que los monotributistas realicen la recategorización periódica para evitar inconsistencias con la ARCA, prevenir sanciones y mantenerse dentro de los parámetros establecidos por el organismo.

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