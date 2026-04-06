6 de abril de 2026 - 12:19

Martes de ahorro en Coto: cómo recuperar hasta $50.000 por mes pagando con MODO

La promoción en Coto tiene reintegros en compras presenciales, monto mínimo de $100.000, pagos con MODO y acreditación del dinero en cuenta

El beneficio aplica los martes en Coto pagando con QR o NFC a través de MODO.

El beneficio aplica los martes en Coto pagando con QR o NFC a través de MODO.

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Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Los martes se convierten en días estratégicos para ahorrar en supermercados con una promoción vigente en Coto que permite acceder a reintegros importantes en compras presenciales. El beneficio aplica pagando con MODO y está disponible hasta el 30 de abril de 2026, con condiciones específicas que conviene tener en cuenta.

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El esquema combina un porcentaje de devolución, un tope mensual por banco y la posibilidad de multiplicar el ahorro si se utilizan distintos medios de pago. Con una buena organización, se puede maximizar el reintegro en cada compra.

Cómo funciona el reintegro en Coto y qué bancos participan

La promoción aplica únicamente los días martes, en compras realizadas de forma presencial en Coto, utilizando QR o tecnología NFC a través de MODO. Según las condiciones, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC), y se aclara que la promoción no aplica para compras online.

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El reintegro tiene un tope de $25.000 por banco y se acredita dentro de los 30 d&iacute;as.

El reintegro tiene un tope de $25.000 por banco y se acredita dentro de los 30 días.

El beneficio requiere un monto mínimo de $100.000 por compra y se realiza con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la República Argentina por entidades adheridas. Además, no aplica para pagos con transferencia ni para tarjetas American Express.

Para pagos con QR, las entidades participantes son:

  • Banco Santander (solo Visa)
  • Banco Nación
  • Banco Galicia
  • Banco BBVA
  • Banco Macro
  • Banco Santa Fe
  • Banco Entre Ríos
  • Banco San Juan
  • Banco Santa Cruz
  • Banco ICBC
  • Billetera YOY
  • Banco Supervielle
  • Banco Credicoop
  • Banco Ciudad
  • Billetera BUEPP
  • Banco Bancor
  • Banco Comafi
  • Banco Columbia
  • Banco del Sol

ara pagos con NFC en Android, están habilitados:

  • Banco Santander (Visa y Mastercard)
  • Banco Nación (Visa y Mastercard)
  • Banco Galicia (Visa y Mastercard)
  • Banco BBVA (Visa y Mastercard)
  • Banco Macro (Visa y Mastercard)
  • Banco Santa Fe (solo Visa)
  • Banco Entre Ríos (solo Visa)
  • Banco San Juan (solo Visa)
  • Banco Santa Cruz (solo Visa)
  • Banco ICBC (Visa y Mastercard)
  • Billetera YOY (Visa y Mastercard)
  • Banco Supervielle (Visa y Mastercard)
  • Banco Credicoop (solo Visa)
  • Banco Ciudad (Visa y Mastercard)
  • Banco Bancor (Visa y Mastercard)
  • Banco Comafi (solo Visa)

Cuánto hay que gastar y cómo llegar al máximo reintegro

El beneficio otorga un 20% de reintegro sobre el total de la compra. Con el mínimo de $100.000, el usuario recibe $20.000 de devolución. Para alcanzar el tope de $25.000 por banco, es necesario gastar $125.000 en el mes. Ese monto permite obtener el reintegro completo.

A su vez, si se utilizan dos bancos o billeteras distintas, el ahorro puede duplicarse. De esta manera, el reintegro total puede llegar hasta $50.000 por mes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción y se distribuyan los consumos entre diferentes medios de pago.

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