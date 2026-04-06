Martes de ahorro en Coto: cómo recuperar hasta $50.000 por mes pagando con MODO

Los martes se convierten en días estratégicos para ahorrar en supermercados con una promoción vigente en Coto que permite acceder a reintegros importantes en compras presenciales . El beneficio aplica pagando con MODO y está disponible hasta el 30 de abril de 2026 , con condiciones específicas que conviene tener en cuenta.

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20% de descuento en Coto con MODO: el truco para ahorrar hasta $50.000 por mes

El esquema combina un porcentaje de devolución , un tope mensual por banco y la posibilidad de multiplicar el ahorro si se utilizan distintos medios de pago. Con una buena organización, se puede maximizar el reintegro en cada compra.

La promoción aplica únicamente los días martes , en compras realizadas de forma presencial en Coto, utilizando QR o tecnología NFC a través de MODO. Según las condiciones, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC) , y se aclara que la promoción no aplica para compras online .

El beneficio requiere un monto mínimo de $100.000 por compra y se realiza con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la República Argentina por entidades adheridas . Además, no aplica para pagos con transferencia ni para tarjetas American Express.

El reintegro tiene un tope de $25.000 por banco y se acredita dentro de los 30 días.

Para pagos con QR , las entidades participantes son:

Banco Santander (solo Visa)

(solo Visa) Banco Nación

Banco Galicia

Banco BBVA

Banco Macro

Banco Santa Fe

Banco Entre Ríos

Banco San Juan

Banco Santa Cruz

Banco ICBC

Billetera YOY

Banco Supervielle

Banco Credicoop

Banco Ciudad

Billetera BUEPP

Banco Bancor

Banco Comafi

Banco Columbia

Banco del Sol

ara pagos con NFC en Android, están habilitados:

Banco Santander (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Nación (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Galicia (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco BBVA (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Macro (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Santa Fe (solo Visa)

(solo Visa) Banco Entre Ríos (solo Visa)

(solo Visa) Banco San Juan (solo Visa)

(solo Visa) Banco Santa Cruz (solo Visa)

(solo Visa) Banco ICBC (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Billetera YOY (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Supervielle (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Credicoop (solo Visa)

(solo Visa) Banco Ciudad (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Bancor (Visa y Mastercard)

(Visa y Mastercard) Banco Comafi (solo Visa)

Cuánto hay que gastar y cómo llegar al máximo reintegro

El beneficio otorga un 20% de reintegro sobre el total de la compra. Con el mínimo de $100.000, el usuario recibe $20.000 de devolución. Para alcanzar el tope de $25.000 por banco, es necesario gastar $125.000 en el mes. Ese monto permite obtener el reintegro completo.

A su vez, si se utilizan dos bancos o billeteras distintas, el ahorro puede duplicarse. De esta manera, el reintegro total puede llegar hasta $50.000 por mes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción y se distribuyan los consumos entre diferentes medios de pago.