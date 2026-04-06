Martes de ahorro en Coto: cómo recuperar hasta $50.000 por mes pagando con MODO

Los martes se convierten en días estratégicos para ahorrar en supermercados con una promoción vigente en Coto que permite acceder a reintegros importantes en compras presenciales. El beneficio aplica pagando con MODO y está disponible hasta el 30 de abril de 2026, con condiciones específicas que conviene tener en cuenta.
El esquema combina un porcentaje de devolución, un tope mensual por banco y la posibilidad de multiplicar el ahorro si se utilizan distintos medios de pago. Con una buena organización, se puede maximizar el reintegro en cada compra.
Cómo funciona el reintegro en Coto y qué bancos participan
La promoción aplica únicamente los días martes, en compras realizadas de forma presencial en Coto, utilizando QR o tecnología NFC a través de MODO. Según las condiciones, el pago deberá ser realizado exclusivamente escaneando un Código QR que permita pagar con tarjetas a través de MODO o mediante MODO Contactless (tecnología NFC), y se aclara que la promoción no aplica para compras online.
El beneficio requiere un monto mínimo de $100.000 por compra y se realiza con tarjetas de crédito, débito o prepagas emitidas en la República Argentina por entidades adheridas. Además, no aplica para pagos con transferencia ni para tarjetas American Express.
Para pagos con QR, las entidades participantes son:
Banco Santander (solo Visa)
Banco Nación
Banco Galicia
Banco BBVA
Banco Macro
Banco Santa Fe
Banco Entre Ríos
Banco San Juan
Banco Santa Cruz
Banco ICBC
Billetera YOY
Banco Supervielle
Banco Credicoop
Banco Ciudad
Billetera BUEPP
Banco Bancor
Banco Comafi
Banco Columbia
Banco del Sol
ara pagos con NFC en Android, están habilitados:
Banco Santander (Visa y Mastercard)
Banco Nación (Visa y Mastercard)
Banco Galicia (Visa y Mastercard)
Banco BBVA (Visa y Mastercard)
Banco Macro (Visa y Mastercard)
Banco Santa Fe (solo Visa)
Banco Entre Ríos (solo Visa)
Banco San Juan (solo Visa)
Banco Santa Cruz (solo Visa)
Banco ICBC (Visa y Mastercard)
Billetera YOY (Visa y Mastercard)
Banco Supervielle (Visa y Mastercard)
Banco Credicoop (solo Visa)
Banco Ciudad (Visa y Mastercard)
Banco Bancor (Visa y Mastercard)
Banco Comafi (solo Visa)
Cuánto hay que gastar y cómo llegar al máximo reintegro
El beneficio otorga un 20% de reintegro sobre el total de la compra. Con el mínimo de $100.000, el usuario recibe $20.000 de devolución. Para alcanzar el tope de $25.000 por banco, es necesario gastar $125.000 en el mes. Ese monto permite obtener el reintegro completo.
A su vez, si se utilizan dos bancos o billeteras distintas, el ahorro puede duplicarse. De esta manera, el reintegro total puede llegar hasta $50.000 por mes, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción y se distribuyan los consumos entre diferentes medios de pago.