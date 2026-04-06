ANSES: una familia con 3 hijos cobra $436.060 en abril con asignaciones y Tarjeta Alimentar

La ANSES confirmó los nuevos valores de las asignaciones sociales para abril de 2026, junto con el cronograma de pagos según la terminación del DNI. El aumento del 2,9% impacta directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones.

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Además, el organismo ratificó que la Tarjeta Alimentar no tendrá modificaciones este mes, por lo que continuará con los mismos montos vigentes desde 2024. De esta manera, las familias ya pueden calcular cuánto van a recibir durante abril.

Desde la ANSES informaron que la AUH tendrá un incremento del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Según detalló el organismo, este ajuste se aplica tomando como referencia la inflación medida por el INDEC. Con esta suba, el monto total por hijo alcanza los $136.666 .

Sin embargo, el organismo aclaró que hay que tener en cuenta que el organismo retiene el 20% de la presentación todos los meses hasta que se presente la Libreta AUH, por lo que el pago directo mensual es de $109.332,80 por hijo .

En relación a este mecanismo, también explicaron que el 20% retenido de la AUH es lo que se acumula durante el año y el ANSES lo paga únicamente al presentar la Libreta de Asignación Universal.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos. Los valores se mantendrán sin cambios, señalaron, y continuará con los siguientes montos: $52.250 para un hijo, $81.936 para dos y $108.062 para tres o más hijos.

ANSES en abril: cuánto se cobra por asignaciones y Tarjeta Alimentar

Desde la ANSES informaron que la AUH tendrá un incremento del 2,9%, en línea con la fórmula de movilidad vigente establecida por el Decreto 274/24, que toma como referencia la inflación medida por el INDEC.

El monto total de la AUH en abril es de $136.666 por hijo. El pago directo mensual es de $109.332,80, ya que ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Ese 20% retenido se acumula durante el año y se cobra una vez presentada la Libreta, un trámite obligatorio que certifica controles de salud y educación.

En cuanto a otras asignaciones familiares, también se actualizan con el mismo porcentaje. La Asignación por Hijo con discapacidad puede alcanzar los $222.510,62, dependiendo del ingreso del grupo familiar.

Programa Alimentar.jpg

Por su parte, la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos:

$52.250 para un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

Cuánto cobra una familia con 3 hijos en abril con Tarjeta Alimentar

Una familia con tres hijos que percibe la AUH cobra $109.332,80 por cada menor.

El total mensual por AUH es de $327.998,40 (sin contar el 20% retenido).

A esto se suma la Tarjeta Alimentar:

$108.062 para tres hijos o más.

para tres hijos o más. El ingreso total mensual alcanza los $436.060,40.

En el caso de una familia con tres hijos donde uno tiene discapacidad:

Por el hijo con discapacidad se puede cobrar hasta $222.510,62.

Por los otros dos hijos con AUH: $218.665,60.

Más Tarjeta Alimentar: $108.062.

El total mensual puede superar los $549.000, según los ingresos familiares.

Calendario de pagos ANSES abril 2026

La ANSES difundió el cronograma de pagos organizado por terminación de DNI:

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de abril

DNI terminados en 1: 13 de abril

DNI terminados en 2: 14 de abril

DNI terminados en 3: 15 de abril

DNI terminados en 4: 16 de abril

DNI terminados en 5: 17 de abril

DNI terminados en 6: 20 de abril

DNI terminados en 7: 21 de abril

DNI terminados en 8: 22 de abril

DNI terminados en 9: 23 de abril

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 14 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 15 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 16 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 17 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 20 de abril

Asignación por Maternidad