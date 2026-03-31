La "Ley Cazzu" llegará al Congreso argentino tras su presentación en México: de qué se trata

Una iniciativa que ya fue presentada en México ahora busca avanzar en el ámbito legislativo argentino. Se trata de la llamada “Ley Cazzu” , un proyecto que apunta a modificar aspectos vinculados a la responsabilidad parental en situaciones de incumplimiento y garantice los derechos de los menores.

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La propuesta será tratada en el Congreso nacional tras ser impulsada por abogadas del Área Metropolitana de Buenos Aires y contar con el respaldo del senador chubutense del Partido Justicialista, Carlos Linares, que llevará el tema al debate parlamentario.

La “Ley Cazzu” salió a luz luego de que legisladores mexicanos tomaran como referencia el caso de la artista argentina Cazzu -Julieta Cazzuchelli-. Recientemente, la cantante desató polémica al revelar los conflictos personales y legales que tiene con el padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal.

En ese contexto, el caso llegó al Congreso de Michoacán, en donde legisladores presentaron la iniciativa que busca limitar el poder de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades parentales.

Tal como detalló el propio Linares en sus redes sociales, las letradas redactaron en conjunto con el político el plan de enmienda que crea “la suspensión cautelar de la responsabilidad parental” .

“Esta propuesta permite a los jueces interrumpir temporalmente los derechos legales de un progenitor, en caso de que no cumpla con la cuota alimentaria o se ausente de la vida del menor por más de tres meses”, continuó el senador.

El planteo propone que la patria potestad no debe funcionar como una herramienta de control cuando existe incumplimiento de deberes, tal como lo relató Linares: “Buscamos priorizar el interés superior del niño frente a conductas negligentes o abusivas y evitar que quien no cumple pueda bloquear decisiones sobre los niños y las niñas”.

En México, la iniciativa se conoció semanas atrás y estuvo en manos de la diputada Sandra Arreola Ruiz que impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista y la presentación se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Además, en el país latino norteamericano, el proyecto incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones. El objetivo central apunta a evitar situaciones de bloqueo que afecten la vida cotidiana de los menores.