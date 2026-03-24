24 de marzo de 2026 - 18:43

Ley Cazzu: el proyecto mexicano que busca garantizar el cumplimiento parental

Legisladores en México tomaron como referencia el caso de la artista argentina para impulsar una ley que garantice los derechos de menores. De qué se trata.

Ley Cazzu: el proyecto mexicano que busca garantizar el cumplimiento parental

Ley Cazzu: el proyecto mexicano que busca garantizar el cumplimiento parental

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Recientemente, la cantante argentina Julieta Cazzuchelli, conocida por su nombre artístico Cazzu, desató polémica al revelar los conflictos personales y legales que tiene con el padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal.

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En sus declaraciones en el podcast "Se Regalan Dudas", la cantante relató las tensiones que se viven entre ella y su expareja por los permisos de viaje para su hija Inti. En la entrevista, Cazzu aseguró que aún no consigue que Nodal le firme los papeles que necesita para que la menor viaje con ella y criticó a la Justicia.

El cantante mexicano Christian Nodal y su pareja la rapera argentina Cazzu posan en la alfombra magenta de los Premio Lo Nuestro.
Cazzu y Christian Nodal en medio de un conflicto legal por su hija

Cazzu y Christian Nodal en medio de un conflicto legal por su hija

Qué es la "Ley Cazzu"

La situación legal de Cazzu y Nodal fue tan controversial que llegó al Congreso al Michoacán, en donde legisladores presentaron el proyecto "Ley Cazzu", el cual busca limitar el poder de progenitores que no cumplen con sus responsabilidades parentales.

La Ley vino de la mano de la diputada Sandra Arreola Ruiz, quien impulsó el proyecto dentro del Partido Verde Ecologista de México. "La iniciativa plantea que, en los procedimientos de movilidad nacional e internacional, no sea necesaria la autorización del padre o la madre que ha abandonado sus responsabilidades, evitando así que las y los menores queden atrapados en trámites o limitaciones injustas", expresó la legisladora en sus redes sociales.

El proyecto contempla una reforma del artículo 4º de la Constitución mexicana y la modificación propone priorizar el interés superior del niño como principio rector. También plantea impedir que deudores alimentarios bloqueen trámites como pasaportes o autorizaciones de viaje.

Ademas, la propuesta incluye la creación de mecanismos ágiles para que el progenitor a cargo pueda autorizar la movilidad sin depender del consentimiento de quien incumple sus obligaciones.

El conflito legal de Cazzu y Christian Nodal

Durante la entrevista en el podcast, la cantante contó la situación que vivió durante una audiencia de mediación por el permiso para sacar a su hija del país. La artista contó que la mediadora del caso sugirió dar un permiso sólo hasta los 5 años de la menor y no hasta los 18.

"El abogado de él emitió lo siguiente: no se preocupen, mi cliente está enterado que, cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar", relató

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La artista expresó los sentimientos que tuvo en ese momento y criticó fuertemente a la Justicia: "Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: tenemos el control sobre vos y tu hija".

Por su lado, Christian Nodal se defendió de los dichos de su expareja y alegó que ella utilizaría el conflicto para "victimizarse". Además, aseguró que cumple con sus obligaciones como padre y negó las acusaciones de abandono.

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