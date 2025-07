Lo que le faltaba: el Rey Carlos III fue gravemente acusado por un trabajador de la realeza

Trabajar para la realeza suele ser un desafío , pero cuidar los jardines de l rey Carlos III en su residencia de Highgrove implica una responsabilidad aún mayor. Este santuario ecológico, que el rey moldeó con sus propias manos, es un espacio único, pero el personal a cargo no está conforme con las condiciones laborales.

En los últimos tres años, 11 de los 12 jardineros que mantenían este paraíso renunciaron , según reportó The Times. Uno de los exempleados presentó una queja formal explicando que el éxodo se debe a los sueldos bajos, con la mitad de ellos ganando apenas el salario mínimo , y a las demandas “imposibles” que impone el monarca de 76 años , acompañado de un nivel de exigencia muy alto.

Rey Carlos III El Rey Carlos III fue acusado por un trabajador de su residencia. Web

Las anécdotas sobre el trato del Rey Carlos III no faltan: Según relataron, en una ocasión, cuando un encargado no supo el nombre de una flor, el monarca ordenó que lo aparten de su vista. En otra, un trabajador que escribió mal el nombre de una planta recibió una nota de Carlos donde sólo figuraba un contundente “¡NO!”. Los jardineros aseguran que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con todas las expectativas.