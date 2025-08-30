30 de agosto de 2025 - 09:25

Erreway hizo historia en el Movistar Arena: nostalgia, emoción y una sorpresa de Lali

El trío de Rebelde Way volvió a los escenarios tras 23 años con un show vibrante. Luisana Lopilato estuvo ausente pero Lali Espósito fue la gran invitada.

Erreway regresó a los escenarios con un show nostálgico en el Movistar Arena que incluyó la sorpresiva aparición de Lali Espósito.

Erreway regresó a los escenarios con un show nostálgico en el Movistar Arena que incluyó la sorpresiva aparición de Lali Espósito. 

La emoción y la nostalgia se apoderaron del Movistar Arena con el regreso de Erreway, la banda nacida en Rebelde Way que marcó a toda una generación. Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo iniciaron en Buenos Aires el primero de los nueve shows previstos dentro de su “Juntos otra vez Tour 2025”, que también los llevará por Córdoba, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

A más de dos décadas del estreno de la serie juvenil, el reencuentro con el público superó todas las expectativas: más de 15 mil fanáticos cantaron, lloraron y celebraron clásicos como “Rebelde Way”, “Tiempo”, “Será de Dios” y “Sweet Baby”. El público, con boinas rojas y uniformes del ficticio Elite Way School, revivió la mística de la ficción que trascendió la pantalla para convertirse en fenómeno musical.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con la participación a la distancia de Luisana Lopilato, la cuarta integrante del grupo. La actriz explicó en un mensaje grabado que no pudo sumarse a la gira por compromisos laborales internacionales que la tendrán ocupada durante todo 2025. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aparecer en algún concierto especial y alentó a los fans con un emotivo: “Que el amor siga vivo y que la pasión nunca se apague”.

Lali, la gran invitada de la noche

La gran sorpresa de la noche la dio Lali Espósito, quien irrumpió en escena y se unió a la banda para interpretar “Cosas buenas”. Su presencia fue celebrada con una ovación que sacudió al estadio y selló un encuentro simbólico con el universo de Cris Morena, donde la cantante comenzó su carrera. Su participación no solo brilló con su show en vivo, sino que además se llevó todas las miradas por la energía y conexión que generó con el público.

Durante casi tres horas de show, Erreway desplegó un repertorio cargado de hits y recuerdos, en un clima de comunión absoluta con sus seguidores. Antes de despedirse, el grupo anunció una novena función en el Movistar Arena el 29 de septiembre, cuyas entradas estarán disponibles desde el lunes 1 de septiembre a las 16 en la web oficial del estadio.

El esperado regreso dejó en claro que, pese al paso del tiempo, la música de Erreway sigue uniendo generaciones con la misma fuerza de hace veinte años.

La ausencia de Luisana Lopilato

Luisana no pudo estar presente y explicó a través de sus redes que la distancia y compromisos personales le impidieron participar. Aun así, acompañó con un mensaje de apoyo y afecto, dejando en claro su cercanía pese a la ausencia física.

