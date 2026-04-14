14 de abril de 2026 - 17:01

A menos de 2 horas de Santiago de Chile: el pueblo más tranquilo del sur chileno que pocos conocen

Este pueblo se posiciona como un destino que combina tranquilidad y experiencias culturales, ideal para quienes buscan una escapada alejada de la ciudad.

Ralco, ubicado en el sur de Chile
Por Redacción Turismo

Elegir un destino en Latinoamérica implica enfrentarse a una oferta amplia y diversa, donde conviven playas, selvas y cordilleras. En ese contexto, Chile gana protagonismo como opción turística por la variedad de sus paisajes. Dentro de su territorio, Ralco se posiciona como un destino que combina tranquilidad y experiencias culturales, ideal para quienes buscan una escapada alejada de la ciudad.

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Ralco, ubicado en el sur de Chile
Ralco se posiciona como un destino que combina tranquilidad y experiencias culturales, ideal para quienes buscan una escapada alejada de la ciudad.

Ralco se posiciona como un destino que combina tranquilidad y experiencias culturales, ideal para quienes buscan una escapada alejada de la ciudad.

Dónde está ubicado este pueblo

Ubicado a unos 200 kilómetros de Santiago de Chile, este rincón del sur chileno se caracteriza por su geografía dominada por montañas, bosques y cursos de agua. Su identidad está marcada por la cercanía con la cordillera y por una fuerte presencia de tradiciones locales.

Actividades en contacto con la naturaleza

Ralco ofrece un entorno propicio para actividades al aire libre. Los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de vegetación, explorar lagos de aguas claras y disfrutar de vistas privilegiadas del volcán Callaqui, uno de los atractivos más representativos de la zona.

La propuesta apunta a un turismo pausado, donde el paisaje es el eje central. Caminatas, observación del entorno y descanso forman parte de la experiencia.

Ralco, ubicado en el sur de Chile
Ralco, ubicado en el sur de Chile.

Ralco, ubicado en el sur de Chile.

Cultura local y gastronomía

El destino también permite un acercamiento a la cultura pehuenche, presente en la región. Artesanos locales ofrecen productos tradicionales que reflejan la identidad del lugar. Esta conexión cultural se complementa con una gastronomía basada en preparaciones caseras, donde predominan sabores típicos de la zona.

Ubicación y entorno

Ralco se encuentra en la comuna de Alto Biobío, en plena cordillera de los Andes. Su entorno combina relieve montañoso, vegetación abundante y ríos de gran pureza. Esta integración de elementos naturales le otorga un perfil distintivo frente a otros destinos turísticos.

Santiago de Chile

Cómo llegar

El acceso más habitual se realiza desde la ciudad de Los Ángeles. Desde allí, se toma la ruta Q-61 en dirección a Alto Biobío. El trayecto abarca unos 100 kilómetros y demanda aproximadamente una hora y media en vehículo. El camino alterna tramos pavimentados con sectores de ripio, lo que requiere una conducción atenta.

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