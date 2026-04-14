Los Andes en Chile: Para Los Azules, Argentina puede convertirse en un polo clave de cobre a nivel global

Enviada especial a Chile . En el marco de la CESCO Week Santiago, uno de los encuentros más relevantes de la industria minera en América Latina , el director general de McEwen Copper, Michael Meding , participó por primera vez del evento y trazó un diagnóstico optimista sobre el escenario del cobre , con especial foco en Argentina .

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El ejecutivo puso el acento en el escenario internacional, marcado por una creciente demanda de cobre y una limitada oferta futura. En ese marco, sostuvo que Argentina tiene condiciones para posicionarse estratégicamente.

“ Vamos a hablar sobre las oportunidades que representa Argentina, tanto a nivel geológico como de desarrollo, y la posibilidad de formar un polo de cobre que puede jugar un rol muy importante en un contexto donde habrá poca disponibilidad de nuevas minas a nivel mundial ”, explicó en relación a su participación en el panel.

En esa línea, consideró que el país podría dar un salto significativo en los próximos años: “ Tenemos una oportunidad muy grande de desarrollar cuatro o cinco proyectos de gran escala en los próximos diez años ”.

Meding destacó el avance de San Juan como una referencia dentro del mapa minero argentino, en comparación con un Chile que enfrenta el agotamiento progresivo de algunos de sus yacimientos históricos.

“Estos proyectos podrían generar entre 15.000 y 18.000 millones de dólares en exportaciones, dependiendo del precio del cobre”, estimó. Y fue más allá al dimensionar su impacto: “Podría representar cerca de una tercera parte de lo que hoy exporta el sector agropecuario. Sería una turbina muy importante para la economía argentina”.

En cuanto a Los Azules, uno de los proyectos insignia de la compañía en San Juan, Meding aseguró que el foco de este año está puesto en alcanzar la decisión final de inversión.

“Estamos trabajando para llegar hacia fin de año con la decisión de avanzar con la construcción, la Final Investment Decision (FID) ”, afirmó. Este proceso incluye el armado del paquete financiero, un punto clave para la ejecución del proyecto.

Según detalló, el contexto argentino muestra señales favorables: “Argentina hoy es mucho más invertible que hace algunos años. Las conversaciones avanzan de manera más fluida”.

Incluso, reveló avances concretos en materia de financiamiento: “Ya hemos recibido ofertas de paquetes de financiamiento incluso antes de tener el RIGI aprobado y la factibilidad terminada, lo cual es una muy buena señal”.

Seguridad jurídica y clima de inversión

El ejecutivo también hizo referencia a factores regulatorios que impactan en la toma de decisiones, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el debate en torno a la ley de glaciares.

“Con el RIGI, la factibilidad y las conversaciones sobre la ley de glaciares, que aportan mayor seguridad jurídica, vemos muy buenas perspectivas tanto para Los Azules como para toda la industria minera en Argentina”, sostuvo.

Consultado sobre los plazos, Meding no ocultó la magnitud del desafío: “Es un trabajo titánico, pero soy muy positivo”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de avanzar hacia los primeros pasos de construcción en el corto plazo si se cumplen los hitos previstos.