Los Andes en Chile: Para Jimena Latorre la minería puede ser el vector de crecimiento de América Latina

Enviada especial a Chile. En el marco del CRU World Copper Conference 2026 , la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , trazó un diagnóstico optimista sobre el futuro de la minería en la región y planteó el rol que la provincia puede jugar en ese escenario, aun desde un estadio inicial de desarrollo.

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Tras participar de los paneles de apertura y de reuniones con actores del sector, Latorre aseguró que los mensajes que surgen del evento son “muy alentadores”. Según explicó, hay una convergencia entre el sector público, las empresas y el ámbito académico en torno a una misma visión estratégica. “Todos estamos trabajando en la misma línea”, afirmó, y consideró que esto permite “enderezar tanto las políticas como las visiones del sector privado”.

En ese sentido, la funcionaria destacó que se empieza a consolidar una mirada regional de la minería. “ Se está visualizando a la minería como el vector de crecimiento de América Latina ”, sostuvo, al tiempo que remarcó que Chile continúa liderando, especialmente en cobre, con más de un siglo de experiencia acumulada.

Sin embargo, Latorre también marcó las diferencias estructurales que existen dentro de la región. Señaló que países como Argentina y Perú comparten un fuerte potencial geológico, pero aún enfrentan desafíos vinculados al desarrollo de capital humano, infraestructura y financiamiento. En ese contexto, consideró clave avanzar en esquemas de integración que permitan aprovechar las fortalezas de cada país.

Al referirse específicamente a Mendoza, la ministra puso en valor el ecosistema de proveedores que ya existe en la provincia, incluso sin una industria minera plenamente desarrollada. Explicó que muchas empresas locales, históricamente vinculadas al sector energético, están en proceso de diversificación hacia la minería.

“Mendoza tiene muy buenos prestadores de servicios, que incluso hoy ya operan en mercados como Chile, Brasil o Perú”, indicó. En esa línea, mencionó que este entramado puede convertirse en una ventaja competitiva para el desarrollo futuro del sector en la provincia.

Para Latorre, el desafío pasa por articular ese entramado local con la experiencia chilena. “Si podemos capitalizar el know-how de la industria minera chilena con el ecosistema de proveedores de Mendoza, podemos acelerar procesos y resolver desafíos pendientes”, señaló. Entre esos desafíos, mencionó especialmente la necesidad de mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico dentro de la actividad minera.

La funcionaria también dejó un mensaje sobre el enfoque que debería adoptar la región frente a la competencia global. “Seguir pensando en rivalidades entre países sería perder oportunidades”, advirtió, y agregó que una industria basada en un recurso común como la geología debería tender a la cooperación antes que a la competencia.