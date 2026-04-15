Los Andes en Chile: Luis Lucero aseguró que "sin dudas" el próximo boom minero será el uranio

Durante las actividades de la Semana del Cobre que organizó CESCO (Centro de Estudios del Cobre y la Minería) en Santiago de Chile , el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , habló en exclusiva con CUYO MINERO . El funcionario adelantó que el próximo boom minero será el del uranio , un mineral en el que Mendoza tiene un gran potencial.

Ante la pregunta de qué seguirá en la activación minera, luego de que el litio y el cobre cambiaron el mapa productivo nacional, el funcionario dijo que será “el uranio, sin dudas”. Esto es gracias a que Argentina tiene “yacimientos muy conocidos y muy ricos, algunos en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica y otros concesionados a empresas particulares”.

En total, Lucero dijo que Argentina supera los 21 sitios de interés en distintas partes del país. Uno de los actores centrales es Mendoza, que tiene tres proyectos que se encuentran en fase de reactivación: Sierra Pintada, Huemul y Corcovo .

Pero, a su vez, durante el siglo pasado, la provincia fue el principal productor de uranio del país, antes de que se detuviera la extracción del mineral en los años ‘90. Esto no se debió al agotamiento de yacimientos, sino a una decisión política de ese momento, en la que el Estado nacional prefirió comprar la materia prima al exterior por los bajos precios.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero , habló en exclusiva con CUYO MINERO .

En la actualidad, el escenario está cambiando. Los valores internacionales crecen, el interés también y la inversión en exploración se sostuvo en los últimos años en todo el país, incluido Mendoza. Con estas condiciones, Lucero fue categórico y dijo que espera que en el mediano plazo “se retome la producción y Argentina vuelva a ser autosuficiente y también exportadora de minerales de uranio”.

Buen momento internacional

El cambio en la situación del mineral radiactivo tiene que ver con un giro en los mercados externos. Lucero explicó que “está pasando por un muy buen momento en el mundo, porque el precio está subiendo desde su piso en los noventa y porque hay una revalorización en el mundo de la energía nuclear como energía limpia”.

Argentina cuenta con ventajas: tiene exploraciones de larga data, historia productiva y provincias que, como Mendoza, tuvieron hasta hace relativamente poco capacidad instalada para extraer uranio. “Esto hace que el interés del mundo por el uranio argentino esté creciendo, por parte de empresas australianas, canadienses y de otros lugares”, detalló.

A este escenario, Mendoza llega con Sierra Pintada, que está en proceso de remediación. Huemul, una mina histórica, está retomando la exploración y, finalmente, Corcovo cuenta con potencial para ser uno de los primeros desarrollos con metodología ISR (recuperación in situ), que permite un aprovechamiento más rápido del uranio.

A su vez, las inversiones tanto públicas como privadas tienen un incentivo clave: el país es productor de combustible nuclear y, por lo tanto, comprará a los proyectos mineros su producción. Lucero dijo que “podríamos perfectamente autoabastecernos y, según la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son los expertos, tenemos recursos para también exportar después de cubrir la demanda interna”.

El secretario aseguró que todas estas condiciones ponen al uranio en la línea de largada para ser un nuevo sector estratégico. Para él, solo faltan unos pocos años para que surja una nueva oportunidad histórica para la minería argentina.

Lo que se viene luego del uranio

Luis Lucero adelantó que siguen trabajando de forma estratégica, pensando en los minerales que tendrán demanda en el futuro, aunque están más alejados en el tiempo. Confirmó que “estamos trabajando en algunos planes para volver a prospectar tierras raras”.

Según dijo, trabajarán en la búsqueda de zonas con riqueza en estos elementos, “que hoy despiertan interés geoestratégico en el mundo”. En concreto, iniciarán estas tareas con el SEGEMAR, aunque aclaró que llevará más tiempo. Luego continuarán con otros minerales críticos de los que no hay muchas reservas identificadas, como el cobalto y el níquel.