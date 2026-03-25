No es Chile: el destino internacional que arrasa las reservas en Semana Santa entre los argentinos

El fin de semana largo de Semana Santa volvió a exponer un cambio profundo en la forma en que los argentinos organizan sus viajes, con una marcada inclinación hacia el exterior y una reconfiguración de los destinos tradicionales. Brasil se posiciona con claridad como el país más elegido, concentrando gran parte de las reservas, mientras que Chile pierde protagonismo incluso en uno de los segmentos donde históricamente dominaba: las escapadas de compras .

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Este giro no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores económicos, nuevas plataformas de consumo y un cambio en las prioridades al momento de viajar.

Los datos del sector muestran que Brasil lidera con amplitud la demanda internacional , impulsado por una oferta diversa y tarifas competitivas incluso en temporada alta. A los clásicos destinos como Río de Janeiro se suman otros puntos que ganan terreno, como el nordeste brasileño, donde lugares menos masivos registran un crecimiento sostenido.

El Gobernador A lfredo Cornejo confirmó esta mañana que Mendoza sumará a sus conexiones aéreas internacionales un vuelo directo con la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Imagen archivo . ilustrativa

El retroceso de Chile marca uno de los movimientos más significativos. Durante años fue una opción casi automática para escapadas cortas y compras, pero ese escenario cambió.

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La reducción de la brecha de precios con Argentina y el encarecimiento relativo del destino debilitaron su principal ventaja. A esto se suma el crecimiento del comercio online internacional, que permite acceder a productos sin necesidad de viajar.

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El auge de los viajes con objetivo de consumo

Mientras Chile retrocede, otros destinos capitalizan ese espacio. Miami y Paraguay se consolidan como polos de compras, combinando turismo con consumo en un mismo viaje.

Este tipo de escapadas responde a una lógica más estratégica: no solo se viaja por descanso, sino también para optimizar gastos y acceder a productos a mejor precio.

Turismo interno: vigente pero más ajustado

A nivel local, los destinos tradicionales mantienen su lugar, pero con un cambio en el comportamiento del gasto. Lugares como Bariloche, Iguazú o Mendoza siguen siendo elegidos, aunque con presupuestos más controlados.

La caída en el gasto promedio refleja una mayor sensibilidad al precio y una planificación más flexible, con decisiones tomadas más cerca de la fecha.

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Un nuevo mapa de decisiones

El escenario actual muestra un turismo más dinámico y menos previsible. Se priorizan experiencias más largas en el exterior cuando las condiciones lo permiten, mientras que el mercado interno se adapta a presupuestos más ajustados.

La elección ya no responde solo a la tradición o cercanía, sino a una evaluación constante entre costo, beneficio y posibilidades reales. Brasil capitaliza ese cambio. Chile, por primera vez en años, queda relegado.